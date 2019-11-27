События

17:17 27.11.2019

Затонувшая у побережья Испании подлодка с кокаином на 100 млн евро доставлена в порт

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Сотрудники гражданской гвардии Испании и таможенной службы в среду приняли участие в поднятии затонувшей в воскресенье самодельной подводной лодки с грузом наркотиков и ее доставке в порт города Альдан в Галисии, сообщает испанский телерадиоканал РТВЕ.

По его данным, в порту лодка подверглась досмотру, на ней были обнаружены 152 упаковки кокаина общим весом в три тонны. Стоимость груза по ценам черного рынка оценивается примерно в 100 млн евро.

Задержаны двое находившихся на подлодке человек, однако, пока неясно, откуда она прибыла к испанским берегам - из Америки или из Африки.

Представители гражданской гвардии Испании напоминают, что самодельные подлодки для перевозки наркотиков регулярно используют в Америке, но для Европы - это крайне редкий случай.

В связи с этим власти Испании объявили о размещении средств выявления целей на море и в воздухе в городах Понтеведра и Корунья, а также усилили полицейское присутствие на побережье Атлантического океана.

Теги: #испания #подлодка #наркотики
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