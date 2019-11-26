События

10:36 26.11.2019

Ночью сожгли автомобиль семьи и.о. главы Одесской таможни Резника - Нефьодов

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Ночью сожгли автомобиль семьи и.о. главы Одесской таможни Резника - Нефьодов

В ночь на вторник неизвестный сжег автомобиль, принадлежавший семье и.о. руководителя Одесской таможни Игоря Резника, заявляет глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов и призывает украинских правоохранителей провести оперативное и прозрачное расследование этого преступления.

"На видео видно, что кто-то перебрался через забор, бросил бутылку (с зажигательной смесью – ИФ) и убежал. Кому это выгодно? Куча вариантов - от контрабандистов до даже некоторых отдельных сотрудников таможни, которых мы обидели борьбой со схемами", - написал Нефьодов на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник утром, опубликовав фотограии сгоревшего автомобиля.

В качестве примера борьбы со схемами глава Государственной таможенной службы привел задержание в минувший понедельник в Одессе контейнера с техникой Apple и Sony на $300 тыс. и составили протоколы на 5,7 млн грн касательно 4 автомобилей BMW.

"Обращаюсь публично к МВД Украины, СБУ, Национальной полиции Украины обеспечить оперативное и прозрачное расследование преступления. Борьба с контрабандой - это война, и мы должны победить!", - подчеркнул Нефьодов.

Теги: #резник #таможенники #поджег #нефьодов
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