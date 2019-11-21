Зеленский встретился с исполнительным председателем компании Orascom Investment Holding

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с египетским бизнесменом, исполнительным главой компании Orascom Investment Holding Нагибом Онси Савирисом.

"Египетский бизнесмен отметил, что рад возможности пообщаться с главой Украинского государства и рассказать ему о своей деятельности. Он сообщил, что интересуется возможностью инвестировать в Украину", - говорится в сообщении, обнародованном на сайте главы государства в четверг вечером.

Зеленский поблагодарил Савириса за проявленную инициативу и интерес к инвестиционным возможностям Украины. "Я слышал, что вы в течение нескольких лет интересовались инвестиционными возможностями в Украине, но не решались. Сейчас самое подходящее время", - сказал президент.

Он рассказал об обновлении украинского парламента и формировании нового правительства, что, по убеждению главы государства, позволит реализовать структурные реформы в короткие сроки для достижения экономического бума в стране в течение ближайших 5 лет.

"Нашим приоритетом является фокус на росте экономики, и мы понимаем, что это возможно только с привлечением иностранных инвестиций. За 3-й квартал украинская экономика выросла на 4,2%, международные рейтинговые агентства улучшают суверенные рейтинги Украины, мы растем в рейтинге Doing Business. Все это дает нам оптимизм для дальнейшего роста", - подчеркнул Зеленский.

Важным настоящее время является также проведение структурных реформ, направленных на привлечение инвестиций в экономику, подчеркнул президент.

"Я не раз заявлял инвесторам и нашим международным партнерам, что лично защищать иностранные инвестиции в Украину, а правительство и парламент работают над созданием благоприятного бизнес-климата в нашей стране", - заявил он.

Среди основных изменений глава государства назвал земельную реформу, проведение приватизации, развитие цифровых технологий, телекоммуникаций, финансового сектора, а также увеличение прозрачности недропользования.

"Мы начали процесс приватизации с себя - первыми предприятиями, которые переданы на приватизацию, были именно предприятия, подчинялись Офиса президента. Среди них есть интересные объекты для инвестиций в недвижимость, в частности - гостиницы "Украина" и "Днепр". Поскольку в вашем портфолио есть ряд очень успешных проектов в сфере туризма и гостиничного бизнеса, хочу пригласить вас принять участие в конкурсах на приватизацию. Также вам могут быть интересны туристические объекты по всей Украине", - отметил президент, обращаясь к Савирису.

Зеленский также предложил бизнесмену рассмотреть возможность инвестирования в банковский сектор Украины.