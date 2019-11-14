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20:24 14.11.2019

"ОПЗЖ" готова поддержать установление в Украине народовластия - Медведчук

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"ОПЗЖ" готова поддержать установление в Украине народовластия - Медведчук

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" готова поддержать власть во введении в Украине народовластия, заявляет председатель политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук.

"Сегодня, когда представители власти открыто озвучивают идеи о всеукраинском и местных референдумах как ключевых элементах народовластия, об отзыве должностных лиц и воплощении в жизнь норм статьи 5 Конституции Украины, партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" ответственно заявляет: мы готовы поддержать инициативы власти, направленные на установление в стране реального народовластия", - говорится в заявлении Медведчука, обнародованном в четверг на сайте ОПЗЖ.

Он также напомнил, что 29 августа ОПЗЖ зарегистрировала в Верховной Раде проект закона № 1123 "О всеукраинском и местных референдумах по народной инициативе".

"Поддержка этого законопроекта позволит установить в стране настоящее народовластие, чтобы украинский народ мог реализовать гарантированное ему Основным законом право управлять страной", - добавил Медведчук.

Теги: #народовластие #опзж
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