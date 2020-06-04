Законопроект о народовластии может быть принят в первом чтении до начала каникул Рады - Разумков

Законопроект о народовластии может быть принят в первом чтении до начала парламентских каникул, считает председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Сложно сказать, сможем ли мы его принять до конца этой сессии, но в первом чтении, я думаю, было бы полезно его рассмотреть", - сказал Разумков на брифинге в четверг в Киеве.

Спикер сообщил, что на днях законопроект о народовластии, который разрабатывался группой под руководством первого заместителя председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, будет зарегистрирован в парламенте.

По словам Разумкова, это не простой законопроект и к нему надо будет подходить взвешенно.