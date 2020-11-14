На следующей неделе Рада рассмотрит законопроект о народовластии через всеукраинский референдум - Стефанчук

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что на следующую неделю в парламенте запланировано рассмотрение законопроекта о народовластии через всеукраинский референдум.

"На следующей неделе запланировано рассмотрение законопроекта о народовластии через всеукраинский референдум. На мой взгляд, очень символично, что принятие такого закона происходит как раз в период очередной годовщины проведения всеукраинского референдума 1 декабря 1991 года, который подарил независимость Украине", - сказал он в своем включении во влог президента Владимира Зеленского из самоизоляции в субботу.

Стефанчук отметил, что отдельное внимание Верховная Рада намерена уделить законопроекту об инвестиционных нянях.

Будут рассматриваться законопроекты о системе общественного здоровья, о виртуальных активах, о защите прав детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, у которых есть инвалидность.

"Также ряд социальных инициатив, направленных на защиту населения в период карантина, связанного с предотвращением возникновения и распространения коронавирусной болезни COVID-19", - указал первый вице-спикер.

По его словам, всего на следующую неделю запланировано рассмотрение более 100 законодательных актов, которые находятся на различных стадиях.

"Поэтому надеюсь, что парламента, даже несмотря на то, что будут не все народные депутаты, и в президиуме также, сможет эффективно выполнить возложенные на него функции", - подчеркнул Стефанчук.