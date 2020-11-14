События

20:06 14.11.2020

На следующей неделе Рада рассмотрит законопроект о народовластии через всеукраинский референдум - Стефанчук

1 мин читать
На следующей неделе Рада рассмотрит законопроект о народовластии через всеукраинский референдум - Стефанчук

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что на следующую неделю в парламенте запланировано рассмотрение законопроекта о народовластии через  всеукраинский референдум.

      "На следующей неделе запланировано рассмотрение законопроекта о народовластии через  всеукраинский референдум. На мой взгляд, очень символично, что принятие такого закона происходит как раз в период очередной годовщины проведения всеукраинского референдума 1 декабря 1991 года, который подарил независимость Украине", - сказал он в своем включении во влог президента Владимира Зеленского из самоизоляции в субботу.

      Стефанчук отметил, что отдельное внимание Верховная Рада намерена уделить законопроекту об инвестиционных нянях.

      Будут рассматриваться законопроекты о системе общественного здоровья, о виртуальных активах, о защите прав детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, у которых есть инвалидность.

      "Также ряд социальных инициатив, направленных на защиту населения в период карантина, связанного с предотвращением возникновения и распространения коронавирусной болезни COVID-19", - указал первый вице-спикер.

      По его словам, всего на следующую неделю запланировано рассмотрение более 100 законодательных актов, которые находятся на различных стадиях.

      "Поэтому надеюсь, что парламента, даже несмотря на то, что будут не все народные депутаты, и в президиуме также, сможет эффективно выполнить возложенные на него функции", - подчеркнул Стефанчук.

Теги: #народовластие #референдум #рада
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:39 14.11.2020
Зеленский желает депутатам и руководству Рады скорейшего выздоровления, потому что еще много работы: ситуация с КС, бюджет и возможные кадровые перестановки

Зеленский желает депутатам и руководству Рады скорейшего выздоровления, потому что еще много работы: ситуация с КС, бюджет и возможные кадровые перестановки

12:41 14.11.2020
Партия Гройсмана готовится к досрочным выборам в Раду

Партия Гройсмана готовится к досрочным выборам в Раду

20:57 12.11.2020
Вице-спикер Кондратюк готова вести пленарные заседания Верховной Рады вместо заболевших Разумкова и Стефанчука

Вице-спикер Кондратюк готова вести пленарные заседания Верховной Рады вместо заболевших Разумкова и Стефанчука

10:57 12.11.2020
В Раду уверенно проходят "Слуга народа", ОПЗЖ, "Евросолидарность" и "Батькивщина"

В Раду уверенно проходят "Слуга народа", ОПЗЖ, "Евросолидарность" и "Батькивщина"

12:41 11.11.2020
На парламентских выборах ОПЗЖ готовы были поддержать 22,1% украинцев, "Слугу народа" 20,6%, "Евросолидарность" 16% - КМИС

На парламентских выборах ОПЗЖ готовы были поддержать 22,1% украинцев, "Слугу народа" 20,6%, "Евросолидарность" 16% - КМИС

12:25 11.11.2020
На парламентских выборах ОПЗЖ готовы поддержать 22,1% украинцев, "Евросолидарность" - 19,3%, "Слугу народа" - 18,7%

На парламентских выборах ОПЗЖ готовы поддержать 22,1% украинцев, "Евросолидарность" - 19,3%, "Слугу народа" - 18,7%

15:42 10.11.2020
Рада на следующей неделе может принять законопроект о передаче громадам земель госсобственности за пределами населенных пунктов

Рада на следующей неделе может принять законопроект о передаче громадам земель госсобственности за пределами населенных пунктов

12:19 10.11.2020
Съезд "Слуги народа" пройдет ориентировочно в январе 2021 года

Съезд "Слуги народа" пройдет ориентировочно в январе 2021 года

12:02 10.11.2020
В Раду уверенно прошли бы четыре партии – соцопрос Центра Разумкова

В Раду уверенно прошли бы четыре партии – соцопрос Центра Разумкова

07:57 06.11.2020
В Раде принят за основу законопроект о защите детей от сексуальной эксплуатации

В Раде принят за основу законопроект о защите детей от сексуальной эксплуатации

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Министр здравоохранения Максим Степанов получил позитивный тест на COVID-19

Зеленский: позиция Украины по выборам в США была правильной

Зеленский: карантин выходного дня - это шанс избежать локдауна

Зеленский: я нахожусь в "Феофании" на общих условиях, как и остальные пациенты

Российские наемники нарушили режим прекращения огня возле Водяного

ПОСЛЕДНЕЕ

Министр здравоохранения Максим Степанов получил позитивный тест на COVID-19

СНБ Армении сообщила о пресечении попытки убийства премьера Пашиняна

Идея программы "Здоровая Украина" в том, что государство должно обеспечить человеку базовый "набор" для крепкого здоровья – Зеленский

Зеленский обратился к жителям ОРДЛО: вы знаете, кто блокирует КПВВ и разделяет нас

Зеленский: позиция Украины по выборам в США была правильной

Зеленский: у некоторых мэров продолжаются местные выборы

Зеленский: карантин выходного дня - это шанс избежать локдауна

В Сумах с 16 ноября возобновляется обучение всех учеников в школах - горсовет

Зеленский: я нахожусь в "Феофании" на общих условиях, как и остальные пациенты

В Днепре тушат пожар на Днепропетровском агрегатном заводе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА