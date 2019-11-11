Стефанчук назвал пять направлений развития народовластия в Украине

Первый заместитель главы Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в эфире программы "Свобода слова" назвал пять ключевых направлений развития народовластия, которые "Слуга народа" будет предлагать на рассмотрение парламента.

"Мы изучили зарубежный опыт и пришли к выводу, что для Украины из всего этого большого перечня правильными будут пять основных направлений. В первую очередь это вопрос всеукраинского референдума, это необходимая мера. Мы будем предлагать предметы всеукраинского референдума, но кроме него мы обратили внимание, что нужно уделить большое внимание и местным референдумам, потому что местные общины должны иметь право на самоопределение", - заявил Стефанчук.

Кроме этих двух пунктов замглавы Верховной Рады также отметил важность так называемых "народных инициатив", в перечень которых входит право граждан на законодательную инициативу. Упомянул Стефанчук и Электронные петиции.

"Четвёртым направлением, о котором мы говорили, стали, так называемые, recalls или отзыв. Они должны касаться как должностных лиц, которые делегируются во власть. Первый шаг в этом направлении сделал Владимир Зеленский, подав в парламент законопроект об импичменте. Мы идем дальше, мы хотим, чтобы каждое должностное лицо понимало, что если он не справляется со своими обязанностями, то должна быть процедура его отзыва", - говорит вице-спикер.

Он считает, что recalls должны касаться и решений, принимаемых должностными лицами. С этой целью разрабатывается законопроект о народном вето.

"Пятое направление, по которому мы работаем, это формулирование адженды или повестки дня. Только народ должен говорит на местном или общенациональном уровне: "Извините, но для нас приоритетным является первое, второе и третье, а не то, что вы себе думаете". Поэтому мы подходим к этому вопросу комплексно. Уже на рассмотрении суда являются правки в Конституцию, которыми мы предлагаем признать народ Украины субъектом законодательной инициативы, которыми являются президент, правительство и народные депутаты", - говорит Стефанчук.