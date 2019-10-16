Политика

19:49 16.10.2019

Законопроект об инструментах народовластия вскоре будет готов – замглавы фракции "Слуга народа" Корниенко

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Законопроект об инструментах народовластия вскоре будет готов – замглавы фракции "Слуга народа" Корниенко

Первый заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко прогнозирует, что законопроект об инструментах народовластия и, в частности, о Всеукраинском референдуме, будет подготовлен в ближайшее время.

"Я думаю, что он будет не просто о референдуме, а шире – об инструментах народовластия. Я думаю, что в ближайшее время, до конца года будем выходить на это решение", - сказал Корниенко журналистам вечером в среду в Киеве.

Он подчеркнул, что законопроект не будет альтернативным проекту закона о референдуме, подготовленному фракцией "Батькивщина".

"Потому что мы действительно немного по-другому видим его. Это вообще два разных текста", - отметил Корниенко.

Пар так же сообщил, что на заседании фракции "Слуга народа" в среду вечером рассмотрят новые законодательные инициативы.

Теги: #народовластие #законопроект #рада
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