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20:02 14.11.2019

Третий комитет ГА ООН поддержал Крымскую резолюцию, несмотря на прямые угрозы россиян – Кислица

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Третий комитет ГА ООН поддержал Крымскую резолюцию, несмотря на прямые угрозы россиян – Кислица

Третий комитет Генассамблеи ООН на заседании в четверг поддержал проект резолюции о ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму, сообщает Миссия Украины в ООН.

"Третий комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию о защите прав человека в Крыму в условиях российской оккупации. За - 67, против – 23", - говорится в сообщении в аккаунте Миссии в соцсети Твиттер.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, который представлял проект резолюции на заседании Третьего комитета, сообщил, что во время обсуждения один из российских дипломатов высказывал угрозы в адрес представителей тех стран, которые поддержат этот документ.

"Только что российский дипломат в 3-м комитете ГА ООН не только назвал информацию в основе Крымской резолюции "бредом", а это напомню в т.ч. доклад генсекретаря ООН и УВКПЧ, но и пошел на прямые угрозы членам ООН: "голосование за резолюцию это посягательство на территориальную целостность РФ", - написал Кислица в своем аккаунте в Твиттер.

Основными положениями поддержанной Третьим комитетом ГА ООН резолюции являются:

- осуждение массовых задержаний активистов и защитников прав человека на основании обвинений в поддержке терроризма;

- призыв прекратить преследования и освободить лиц, задержанных за высказывания собственных мыслей, в том числе до начала оккупации;

- осуждение практики призыва мужчин в ВС РФ и уголовного преследования тех, кто уклоняется от службы в армии страны-оккупанта;

- Требование незамедлительно освободить всех незаконно задержанных граждан Украины и обеспечить их безпрепятственное возвращение на Родину;

- Призыв к международному сообществу продолжить в рамках международной адвокации осуждения нарушений РФ прав человека в Крыму как на двохстороннем, так и на многостороннем уровне.

Эта резолюция вступит в силу после ее принятия Генассамблеей ООН.

Теги: #крым #резолюция #оон
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