Прокурор Кулик, который вел дело по "Бурисме", не пришел на переаттестацию, он будет уволен - Рябошапка

Прокурор Константин Кулик, от решения которого зависело включение в расследование дела в отношении компании "Бурисма Холдинг" ("Burisma Holdings") сына экс-вице-президента США Байдена Хантера, не пришел на переаттестацию и будет уволен, подчеркнул генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

В интервью "Настоящему времени" Рябошапка напомнил, что есть "13 или 14" уголовных производств, в которых фигурирует собственник "Бурисмы", экс-министр экологии Николай Злочевский.

"Соответственно, от Злочевского проводят связи с "Бурисма Холдинг". Но по "Бурисме" мне известно одно большое производство, с которого выделяют разные эпизоды", – пояснил генпрокурор.

Рябошапка не сообщил, фигурирует ли в этом отдельно взятом деле в данный момент Хантер Байден. Вместе с тем, он сообщил, что решение о включении его в дело ранее зависело от прокурора Кулика, который в данный момент "находится на больничном и не пришел на тестирование", которое проводится в рамках переаттестации.

"Закон нам не оставляет другого пути, кроме как попрощаться с Константином Геннадьевичем (Куликом – ИФ)", – сказал генпрокурор.

Далее, по его словам, будет вести новый прокурор, у которого могут быть другие позиции в этом уголовном процессе.

Как сообщалось со ссылкой на генерального прокурора Украины Руслана Рябошапку, Генпрокуратура продолжает аудит дел, которые могут быть "с сюрпризом" от предыдущего руководства ведомства, в том числе производства, в котором фигурирует "полстраны", в том числе бывший вице-президент США Джо Байден и компания Burisma ("Бурисма").

"Мы сейчас делаем аудит всего того, что может быть с "сюрпризами" от предыдущего руководства Генеральной прокуратуры. Поэтому эти дела вытягиваются. Там, где фигурирует "Бурисма", - это одно огромное производство, в котором фигурирует пол нашей страны, в том числе часть иностранцев, а во всех остальных производствах, о которых я говорил, фигурируют высокопоставленные должностные лица бывшего правительства 2010-13 годов", - сказал Рябошапка.

Ранее генпрокурор Украины сообщал об аудите 15 уголовных производств, в которых фигурирует Злочевский.

В мае 2014 года сын бывшего в то время вице-президента США Джозефа Байдена Хантер Байден стал членом совета директоров Burisma Limited.

Злочевский занимал должность министра экологии и природных ресурсов в правительстве премьер-министра Украины Николая Азарова с июля 2010 года по апрель 2012 года. В конце 2014 года он покинул Украину, а в начале 2015 года стало известно, что Генпрокуратура объявила его в розыск по подозрению в незаконном обогащении (ч.3 ст.368-2 УК).

Генпрокуратура расследовала несколько уголовных производств, фигурантом которых был Злочевский, в 2015-2016 годах передала одно из дел в НАБУ.

В январе 2017 года компания Burisma заявила о закрытии в Украине всех процессуальных и судебных действий в отношении президента этой группы Злочевского и операционных компаний, входящих в Burisma Group.

В сентябре 2019 года бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что расследования в отношении Джозефа Байдена или его сына Хантера Байдена должны проводиться в США, а у Украины нет правовых оснований для этого. "Я не знаю никаких причин проводить расследование в отношении Джо Байдена или Хантера Байдена в соответствии с украинским законодательством… Это юрисдикция США", - сказал Луценко в интервью "BBC. Украина".

Ряд американских СМИ сообщил, что президент США Дональд Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена. При этом президент, оказывая давление на Киев, до этого заморозил предоставление финансовой помощи стране.

В бытность вице-президентом в администрации Барака Обамы Джо Байден, среди прочего, курировал связанные с Украиной вопросы. В это же время его сын Хантер Байден занимал пост в совете директоров украинской газовой компании Burisma. В Украине в отношении компании было открыто расследование.

Адвокат Трампа Руди Джулиани в ряде интервью заявлял о вмешательстве бывшего вице-президента в украинскую политику и участии в коррупционных делах. В частности, он утверждает, что бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин был уволен по просьбе Байдена - якобы за то, что разбирался в связях "Burisma" с его сыном.