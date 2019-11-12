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19:18 12.11.2019

Суд отложил до среды избрание меры пресечения члену совета НБУ Каленскому по делу VAB Банка

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Суд отложил до среды избрание меры пресечения члену совета НБУ Каленскому по делу VAB Банка

Высший Антикоррупционный суд после длившихся более 4 часов слушаний отложил до 10:30 среды, 13 ноября, вынесение решения об избрания меры пресечения в отношении члена Совета НБУ Николая Каленского, который был задержан НАБУ по делу о выдаче Нацбанком стабилизационного кредита VAB Банку в октябре 2014 года на 1,2 млрд грн.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина" из зала суда, с ходатайством о поручительстве к суду обратились первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова, замглавы Роман Борисенко и члены правления Дмитрий Сологуб и Олег Чурий.

Сторона защиты заявляла о необоснованности обвинений и невозможности содержания подозреваемого под стражей с учетом его возраста и физического состояния, однако Каленский остается в статусе временно задержанного.

Обвинения в адрес Каленского заключаются в его согласии с завышенной оценкой имущества, в то время как, согласно версии следствия, имелась информация о его недостаточности для выдачи кредита на такую сумму.

Прокурор ходатайствует о взятии Каленского под стражу на 60 дней с альтернативой внесения залога 20 млн грн, а также об изъятии паспортов и ношении электронного браслета.

В настоящее время суд приступает к слушаниям о мере пресечения еще одному подозреваемому – директору гендепартамента банковского надзора НБУ Алле Шульге, правление Нацбанка остается в зале суда, передает корреспондент агентства.

Как сообщалось, детективы НАБУ по согласованию прокуроров САП 11-12 ноября сообщили о подозрении восьми лицам, в том числе экс-первому заместителю главы Нацбанка Александру Писаруку, Каленскому и Шульге, главе набсовета, замглаве правления VAB Банка и трем должностным лицам частных компаний, связанных с владельцами банка, в завладении денежными средствами стабилизационного кредита. Правоохранители сообщили, что будут просить избрать меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога от 2,5 млн грн до 30 млн грн.

НБУ в ноябре 2014 года через 40 дней после предоставления стабкредита признал ВиЭйБи Банк (VAB банк, Киев) неплатежеспособным, а 20 марта 2015 года решил отозвать его банковскую лицензию и ликвидировать.

По данным НБУ, к началу октября 2014 года VAB Банк по размеру активов занимал 16-е место (23,97 млрд грн) среди 166 действовавших в стране банков. Его владелец бизнесмен Бахматюк, мажоритарий агрохолдингов "Укрлендфарминг" и "Авангард" неоднократно обращался в Фонд гарантирования вкладов физлиц и НБУ с предложением реструктуризировать долги, но Нацбанк отклонил его предложения и требует немедленно взыскать задолженность по кредитам рефинансирования.

Каленский на момент выдачи стабкредита VAB Банку руководил главным управлением НБУ по Киеву и области. Ранее в его послужном списке были должности главы Государственной таможенной службы, замминистра и госсекретаря Минфина, главы Главного контрольно-ревизионного управления Украины. До назначения членом совета НБУ в апреле 2018 года Каленский был директором центрального хранилища НБУ.

Теги: #vab_банк #суд
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