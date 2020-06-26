Офис генпрокурора по решению суда закрыл дело о стабкредите VAB Банку

Офис Генерального прокурора 25 июня выполнил решение Печерского районного суда Киева от 5 июня этого года и отменил постановление экс-первого заместителя генпрокурора Виталия Касько от 18 сентября прошлого года о возобновлении уголовного производства по делу о выдаче Нацбанком осенью 2014 года VAB Банку стабилизационного кредита 1,2 млрд грн.

"Прокуратура является частью треугольника правосудия (раздел 8 Конституции Украины) и не может пренебрегать конституционными нормами, но считаю, что подобные решения судебных инстанций подрывают общие принципы деятельности правоохранительной системы. Кроме того, согласно ст. 303 УПК Украины, нет оснований оспаривать такие процессуальные решения прокурора", – прокомментировала закрытие уголовного дела по решению суда генпрокурор Ирина Венедиктова.

Она указала, что, с одной стороны, закон "О прокуратуре" и УПК Украины запрещает вмешательство в профессиональную деятельность прокурора. Однако с другой - тот же закон требует уважения к независимости судей и запрещает публичные высказывания сомнений в правосудности судебных решений за пределами их обжалования и в тексте постановления судья четко прописал, что решение обжалованию не подлежит.

"Генеральная прокуратура Украины, наконец, поставила точку в так называемом "деле Писарука (экс-первый замглавы НБУ Александр Писарук – ИФ) и Бахматюка (экс-владелец VAB Банка Олег Бахматюк – ИФ)… Решение о закрытии этого дела дает возможность мне как акционеру вести конструктивный диалог с Фондом гарантирования вкладов", – прокомментировал закрытие дела Бахматюк.

Он еще раз заявил о своем мнении, что Касько восстановил уголовное дело с нарушением требований УПК и процессуальных сроков, и это было результат сговора экс-главы Офиса президента Андрея Богдана, экс-генпрокурора Руслана Рябошапки и директора НАБУ Артема Сытника, каждый из которых имел свои мотивы уничтожить принадлежащий бизнесмену агрохолдинг "Укрлендфарминг" (ULF).

"Следующий шаг должна сделать Специализированная антикоррупционная прокуратура, которая обязана отменить все процессуальные действия, которые были предприняты на основании сфабрикованного дела, ведь дело закрыто, и такие следственные действия являются незаконными. САП обязана выполнить законное решение суда и остановить террор компании, которая несла из-за этого экономические убытки", – подчеркнул Бахматюк.

Как сообщалось, в конце ноября 2019 года МВД Украины по заявлению НАБУ объявило в розыск Бахматюка и его сестру, гендиректора "Авангарда" Наталию Василюк по делу о выдаче Нацбанком стабкредита VAB Банку. Ранее детективы НАБУ уведомили о подозрении по этому делу Писарука, члена Совета НБУ Николая Каленского и главу банковского надзора Аллу Шульгу, а также еще четырех лиц, связанных с банком и компаниями ULF. В настоящее время эти лица отпущены под залог.

Нацбанк утверждает, что долг принадлежавших Бахматюку неплатежеспособных VAB банка и банка "Финансовая инициатива" (Киев) Фонду гарантирования вкладов физических лиц составляет 11 млрд грн, НБУ - 10,6 млрд грн. В том числе долг перед центробанком обеспечен личным поручительством бизнесмена на 8,6 млрд грн и имущественными поручительствами его компаний.

Бахматюк ранее заявил агентству "Интерфакс-Украина", что отвергает все обвинения и предлагает Фонду гарантирования поэтапно погасить 8 млрд грн задолженности: 500 млн грн гарантийного взноса и по 1 млрд грн ежегодно. По его мнению, это дело сфабриковано и одной из его целью является сорвать достижение договоренностей с кредиторами. Бизнесмен обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в ситуацию.

Группа международных кредиторов группы "Укрлендфарминг" письмом от 15 ноября предложила правительству Украины обсудить возможность наступления негативных последствий для совокупных долговых требований к агрохолдингам в связи с новым развитием правовой ситуации вокруг Бахматюка и ULF. В письме уточнялось, что общая сумма тела долговых обязательств группы ULF составляла примерно $1,65 млрд и состояла из около $1,25 млрд долговых обязательств перед международными кредиторами и около $400 млн – перед украинскими банками (включая государственные Укрэксимбанк, Ощадбанк).

"Укрлэндфарминг" является одним из крупнейших агрохолдингов в Евразии. Занимается выращиванием зерновых, производством яиц и яичных продуктов, выращиванием крупного рогатого скота, дистрибуцией техники, удобрений и семян.