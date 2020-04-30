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17:38 30.04.2020

ВАКС подтвердил незаконность действий НАБУ, предложение о 8 млрд грн компенсации государству остается в силе – Бахматюк

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ВАКС подтвердил незаконность действий НАБУ, предложение о 8 млрд грн компенсации государству остается в силе – Бахматюк

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 15 апреля отказал Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) в избрании для бизнесмена, экс-владельца VAB Банка Олега Бахматюка меры пресечения в виде содержания под стражей в деле о полученном этим банком в 2014 году стабилизационном кредите Нацбанка, что подтверждает незаконность действий НАБУ, заявил Бахматюк.

"В НАБУ идут по процедуре, которая нарушает права человека. Мы раз 10 сообщили следователям НАБУ, прокурору, суду, Интерполу о нашем местонахождении. Но никому не интересно этот вопрос довести до конца, так как дело надуманно. Этот трындеж ни про что", – сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

Бахматюк уточнил, что выехал в октябре прошлого года из Украины еще до начала каких-либо следственных действий и временно проживает в Австрии с официальным статусом, который регулируется украинско-австрийской международно-правовой концепцией.

"Но следователь не хочет заходить в эту процедуру. Они не хотят, чтобы адвокат присутствовал при следственных действиях. Должны быть доказательства, а не сотрясения воздуха. Это все была неудачная PR-акция (экс-гепрокурора) Рябошапки, (экс-первый зам генпрокурора) Касько, (Главы НАБУ) Сытника и их шавок (підгавкувачів – укр.)", – подчеркнул бизнесмен.

Экс-владелец выведенных с рынка VAB Банка и банка "Финансовая инициатива", которому принадлежит агрохолдинг "Укрлендфарминг", считает, что борьбу с ним пытались представить как борьбу с олигархом, а заодно "рейдернуть" в интересах экс-главы офиса президента Андрея Богдана.

"Меня из крупного предпринимателя пытались сделать олигархом. Но какой я олигарх? У меня нет партии, телеканала. Выбрали меня как слабую жертву. Думали, что легко меня поломают, но этого не будет", – заявил Бахматюк.

Он также отметил, что в последние месяцы в деле VAB Банка "вообще забыли" про экс-первого замглавы НБУ Александр Писарук, ныне возглавляющего Райффайзен Банк Аваль, хотя якобы сговор с ним для растраты кредита рефинансирования как раз и был поводом для открытия дела САП и НАБУ, расследующих коррупцию чиновников.

Бахматюк утверждает, что Виталий Касько при открытии дела "нарушил процедуру, сроки, законы", это подтверждено экспертизой института Корецкого и других специалистов, а также было принято во внимание ВАКС при отказе в аресте.

Владелец "Укрлендфарминга" отметил, что по-прежнему предлагает добровольное урегулирование проблемной задолженности VAB Банка и банка "Финансовая инициатива" путем реструктуризации на пять лет. По его словам, это позволит получить государству 8 млрд грн (по 4 млрд грн по каждому банку), из которых первый платеж в сумме 1 млрд грн сразу в 2020 году и еще 0,5 млрд грн на ЭСКРОУ счет.

По его мнению, это выгодная для государства сделка, так как стабкредит был выдан на 1,2 млрд грн, а Фонд гарантирования вкладов физлиц получил при реализации активов VAB банка всего 230 млн грн.

"Но никто не хочет этого делать. Всем до одного места компания с 28 тыс. рабочих мест, которая работает и платит налоги. Чиновник лучше ничего не сделает, чем что-то сделает", – сказал Бахматюк.

Он выразил определенные надежды в связи с назначением новым генпрокурором Ирины Венедиктовой, которая истребовала это дело для ознакомления, однако рекомендовал дождаться дальнейших практических действий.

Как сообщалось, НБУ 20 марта 2015 года решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать ВиЭйБи Банк (VAB банк, Киев). К началу октября 2014 года VAB Банк по размеру активов занимал 16-е место (24 млрд грн) среди 166 действовавших в стране банков. Бахматюк неоднократно обращался в Фонд гарантирования вкладов физлиц и НБУ с предложением реструктуризировать долги, но Нацбанк отклонил его предложения и требует немедленно взыскать задолженность по кредитам рефинансирования.

Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП 11 ноября 2019 года по подозрению в завладении средствами стабкредита VAB банку задержали 7 человек, среди которых бывшие и действующие сотрудники Национального банка Украины, VAB банка и связанных с экс-владельцем банка компаний, однако затем отпустили их под залог.

В конце ноября МВД Украины по заявлению НАБУ объявило в розыск Бахматюка и его сестру, гендиректора "Авангарда" Наталью Василюк, которые на момент следственных действий были за рубежом.

"Укрлэндфарминг" является одним из крупнейших агрохолдингов Украины. Занимается выращиванием зерновых, производством яиц и яичных продуктов, выращиванием крупного рогатого скота, дистрибуцией техники, удобрений и семян.

В структуру холдинга входят 16 элеваторов, 216 горизонтальных зернохранилищ, пять семенных заводов, 19 птицефабрик, 10 ферм по выращиванию кур-несушек, три репродуктора, три селекционных хозяйства, шесть комбикормовых заводов, завод по производству яиц, 19 мясокомбинатов.

Теги: #vab_банк #бахматюк #набу #вакс
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