Апелляция ВАКС отказалась передать дело экс-предправления "ВиЭйБи Банка" Мальцева в другой суд

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) во вторник закрыла производство по ходатайству защитника подозреваемого - бывшего председателя правления VAB Банка (ВиЭйБи Банк, Киев) Дениса Мальцева о направлении материалов по апелляционным жалобам прокурора и защитника на постановление следственного судьи ВАКС от 24 июня 2020 года с Апелляционной палаты ВАКС в Киевский апелляционный суд.

Согласно сообщению на сайте Высшего антикоррупционного суда во вторник, решение вступило в силу с момента провозглашения и обжалованию не подлежит.

Как сообщалось, детективы НАБУ 11-12 ноября 2019 года сообщили о подозрении экс-первому замглавы Нацбанка Украины (НБУ) Александру Писаруку, который на тот момент и до настоящего времени возглавлял правление Райффайзен Банка Аваль, члену совета НБУ Николаю Каленскому и экс-главе банковского надзора НБУ Алле Шульге в завладении денежными средствами стабилизационного кредита VAB Банка на 1,2 млрд грн в октябре 2014 года. Помимо них о подозрении было сообщено еще пятерым лицам: главе набсовета и замглаве правления VAB Банка, а также трем должностным лицам частных компаний, связанных с владельцами банка.

С 13 по 15 ноября (ВАКС вынес решения о домашнем аресте Каленского и взятии под стражу пяти других подозреваемых на 60 дней с альтернативой залога. Крупнейшая сумма залога была определена Шульге – 15,368 млн грн, для директора Станиславской торговой компании – 1,92 млн грн, экс-зампреда правления VAB Банка – 1,15 млн грн, директора ООО "Бизнес-центр "Экспертиза" – 0,38 млн грн и основателю одного из обществ – 0,58 млн грн. Писаруку ВАКС избрал меру пресечения в виде залога 5 млн грн без содержания под стражей.

В конце ноября 2019 года МВД Украины по заявлению НАБУ объявило в розыск по этому делу экс-владельца VAB Банка Олега Бахматюка и его сестру, гендиректора "Авангарда" Наталию Василюк.

5 июня 2020 года Офис генпрокурора выполнил решение Печерского райсуда Киева и закрыл дело о стабкредите VAB Банку.

"Прокуратура является частью треугольника правосудия (р.8 Конституции Украины) и не может пренебрегать конституционными нормами, но считаю, что подобные решения судебных инстанций подрывают общие принципы деятельности правоохранительной системы. Кроме того, согласно ст.303 УПК Украины, нет оснований оспаривать такие процессуальные решения прокурора", – прокомментировала закрытие уголовного дела по решению суда генпрокурор Ирина Венедиктова.

НБУ в ноябре 2014 года через 40 дней после предоставления стабкредита признал ВиЭйБи Банк (VAB Банк, Киев) неплатежеспособным, а 20 марта 2015 года решил отозвать его банковскую лицензию и ликвидировать.