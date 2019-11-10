Украинская сторона уже выработала стратегию защиты Мазура на суде в Польше, заявляет Кирилич

На заседании суда по избранию меры пресечения украинцу Игорю Мазуру будут присутствовать адвокат, консул и переводчик, украинская сторона уже выработала стратегию защиты, заверил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"Стратегия защиты выработана, консулы имеют опыт защиты прав украинцев в таких делах, которые заканчивались освобождением задержанных соотечественников", - сказал Кирилич в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в воскресенье.

По словам дипломата, заседание суда в Люблине начнётся уже в 16:00 по местному времени.

"Генеральный консул и консул Украины в Люблине будут присутствовать на судебном заседании, к делу привлечены адвокат и переводчик", - рассказал Кирилич.

Как сообщалось, в субботу в Польше был задержан доброволец, ветеран войны на Донбассе, один из основателей "Движения сопротивления капитуляции" Игорь Мазур, известный под позывным "Тополь". Позже к нему пропустили украинского консула.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что РФ в очередной раз использовала Интерпол для политических преследований украинцев.

В Киеве под польским консульством проходит акция против задержания Мазура, известного под позывным "Тополь"

Вице-спикер польского Сейма Малгожата Госевская (Małgorzata Maria Gosiewska) заявила, что Польша не станет передавать Мазура Российской Федерации, но придется пройти по стандартной процедуре через рассмотрение ордера Интерпола в суде 12 ноября.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что заседание суда по избранию Мазуру меры пресечения состоится в Польше в воскресенье, 10 ноября