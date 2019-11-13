События

23:35 13.11.2019

Ветеран войны на Донбассе Мазур, которого задерживали в Польше по запросу РФ, вернулся в Украину

1 мин читать
Ветеран войны на Донбассе Мазур, которого задерживали в Польше по запросу РФ, вернулся в Украину

Украинский доброволец, ветеран войны на Донбассе, один из основателей "Движения сопротивления капитуляции" Игорь Мазур, который был задержан в Польше по запросу РФ, вернулся в Украину, сообщил замминистра МВД Антона Геращенко.

"Благодаря четкой и профессиональной работе органов украинской власти - дипломатов, народных депутатов, МВД, Национальной полиции - Игорь Мазур (Тополя) вернулся в Украину", – написал Геращенко на своей странице в Фейсбук в среду вечером.

Замминистра МВД подчеркнул, что возвращение возможным, в том числе и потому, что, "еще вечером в день задержания украинское бюро Интерпола по поручению Министра МВД Арсена Авакова предоставило пакет документов, свидетельствующих о злоупотреблениях РФ своим правом обращения в эту организацию".

Геращенко выразил благодарность послу Украины в Польше Андрею Дещице.

"Это небольшая, но победа в гибридной войне ведущей против нас Российской Федерацией", – написал он.

Как сообщалось, 9 ноября по запросу РФ в Польше был задержан доброволец, ветеран войны на Донбассе, один из основателей "Движения сопротивления капитуляции" Игорь Мазур, известный под позывным "Тополь". Позже к нему пропустили украинского консула.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что РФ в очередной раз использовала Интерпол для политических преследований украинцев.

Теги: #мазур #ветеран #возвращение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:09 12.11.2019
Прошение об исключении Мазура из списка Интерпола было подано в субботу

Прошение об исключении Мазура из списка Интерпола было подано в субботу

00:55 12.11.2019
Вакарчук назвал три варианта возвращения оккупированных территорий

Вакарчук назвал три варианта возвращения оккупированных территорий

16:49 11.11.2019
Денисова обратилась к польскому коллеге для защиты украинца Мазура

Денисова обратилась к польскому коллеге для защиты украинца Мазура

01:42 11.11.2019
Задержанный в Польше ветеран Мазур отрицает участие в боевых действиях в Чечне

Задержанный в Польше ветеран Мазур отрицает участие в боевых действиях в Чечне

23:19 10.11.2019
В Киеве избили ветерана АТО и его жену, подозреваемые задержаны

В Киеве избили ветерана АТО и его жену, подозреваемые задержаны

16:58 10.11.2019
Суда по избранию меры пресечения Мазуру не будет

Суда по избранию меры пресечения Мазуру не будет

16:42 10.11.2019
Мазур выпущен на свободу на поруки украинских консулов – посол Дещица

Мазур выпущен на свободу на поруки украинских консулов – посол Дещица

15:53 10.11.2019
Вице-спикер Рады Кондратюк благодарит вице-маршалку Сейма Польши Госевской за поддержку в деле Мазура

Вице-спикер Рады Кондратюк благодарит вице-маршалку Сейма Польши Госевской за поддержку в деле Мазура

14:50 10.11.2019
Украинская сторона уже выработала стратегию защиты Мазура на суде в Польше, заявляет Кирилич

Украинская сторона уже выработала стратегию защиты Мазура на суде в Польше, заявляет Кирилич

11:09 10.11.2019
Дело Мазура: Минветеранов призвало Интерпол не становиться инструментом Кремля, применяемый им против украинцев

Дело Мазура: Минветеранов призвало Интерпол не становиться инструментом Кремля, применяемый им против украинцев

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Тепло в домах Новояворовска может появиться до конца недели, а в Новом Роздоле ситуация сложнее – Гончарук

Коломойский, Боголюбов и их компании выплатили ПриватБанку более 10 млн фунтов стерлингов судебных расходов по решению Лондонского арбитража

НАБУ заочно сообщило о подозрении по делу VAB Банка его экс-владельцу Бахматюку и экс-главе правления Мальцеву

САП будет просить суд об аресте экс-первого замглавы НБУ Писарука по делу VAB Банка

Суд взял под стражу экс-главу банковского надзора НБУ по делу VAB Банка и определил залог 15 млн грн

ПОСЛЕДНЕЕ

Тепло в домах Новояворовска может появиться до конца недели, а в Новом Роздоле ситуация сложнее – Гончарук

В Винницкой области горел склад хранения вещевого имущества воинской части, пострадавших нет

Свыше 170 тыс. жителей ОРДЛО получили российское гражданство в Ростовской области

Суд продлил на 2 месяца арест экс-военному Белько, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве - прокуратура

Трамп не следит за слушаниями по импичменту, так как "слишком занят"

Комитет Рады по внешней политике рекомендовал Кабмину изучить ситуацию с рыболовством в Азовском море

ЕС потребовал от России отменить приговор шести фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир" из Крыма

Трампу нужно было публичное заявление Зеленского относительно начала расследований по Burisma

Президент подписал закон о введении процедуры аудита безопасности дорог

Суд освободил из-под стражи организатора покушения на российского журналиста Бабченко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА