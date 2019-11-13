Ветеран войны на Донбассе Мазур, которого задерживали в Польше по запросу РФ, вернулся в Украину

Украинский доброволец, ветеран войны на Донбассе, один из основателей "Движения сопротивления капитуляции" Игорь Мазур, который был задержан в Польше по запросу РФ, вернулся в Украину, сообщил замминистра МВД Антона Геращенко.

"Благодаря четкой и профессиональной работе органов украинской власти - дипломатов, народных депутатов, МВД, Национальной полиции - Игорь Мазур (Тополя) вернулся в Украину", – написал Геращенко на своей странице в Фейсбук в среду вечером.

Замминистра МВД подчеркнул, что возвращение возможным, в том числе и потому, что, "еще вечером в день задержания украинское бюро Интерпола по поручению Министра МВД Арсена Авакова предоставило пакет документов, свидетельствующих о злоупотреблениях РФ своим правом обращения в эту организацию".

Геращенко выразил благодарность послу Украины в Польше Андрею Дещице.

"Это небольшая, но победа в гибридной войне ведущей против нас Российской Федерацией", – написал он.

Как сообщалось, 9 ноября по запросу РФ в Польше был задержан доброволец, ветеран войны на Донбассе, один из основателей "Движения сопротивления капитуляции" Игорь Мазур, известный под позывным "Тополь". Позже к нему пропустили украинского консула.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что РФ в очередной раз использовала Интерпол для политических преследований украинцев.