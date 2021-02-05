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22:32 05.02.2021

Украина и Хорватия обсудили общие ценности и приоритеты сотрудничества

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Украина и Хорватия обсудили общие ценности и приоритеты сотрудничества

Посол Украины в Хорватии Василий Кирилич обсудил с внешнеполитическим советником премьер-министра Хорватии Владимиром Дробняком общие ценности и приоритеты сотрудничества двух государств на 2021 год.

"С внешнеполитическим советником премьер-министра Хорватии послом В. Дробняком актуализировали повестку дня двусторонних контактов 2021-го. Дружеская беседа об общих ценностях и приоритетах сотрудничества", - написал Кирилич в своем микроблоге Твиттер в пятницу вечером.

Теги: #хорватия #сотрудничество #украина #кирилич
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