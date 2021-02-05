Украина и Хорватия обсудили общие ценности и приоритеты сотрудничества

Посол Украины в Хорватии Василий Кирилич обсудил с внешнеполитическим советником премьер-министра Хорватии Владимиром Дробняком общие ценности и приоритеты сотрудничества двух государств на 2021 год.

"С внешнеполитическим советником премьер-министра Хорватии послом В. Дробняком актуализировали повестку дня двусторонних контактов 2021-го. Дружеская беседа об общих ценностях и приоритетах сотрудничества", - написал Кирилич в своем микроблоге Твиттер в пятницу вечером.