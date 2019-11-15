События

15:37 15.11.2019

Россия не передала польской прокуратуре документы на экстрадицию Мазура

2 мин читать
Россия не передала польской прокуратуре документы на экстрадицию Мазура

Российская Федерация до сих пор не передала в Польшу документы на экстрадицию украинского добровольца, ветерана войны на Донбассе Игоря Мазура, который был задержан по запросу России в Интерпол.

Мазур сообщил об этом журналистам в пятницу в Киеве.

“Я встречался с руководством министерства иностранных дел, с госпожой Денисовой. На любые их (россиян – ИФ) действия мы будем отвечать противодействием. Пока что нам надо посмотреть, подадут ли они вообще завтра документы или закроют это дело”, - сказал Мазур журналистам перед началом Национального форума достоинства в Киеве в пятницу.

По его словам, Интерпол пока перестал рассматривать его как разыскиваемого, а для РФ сегодня предпоследний день, когда она может подать в Интерпол документы касаемо его задержания.

“Я просто был передан на поруки консулу прокуратурой, которая ждала документы от России… Даже сегодня, в предпоследний день Россия никаких документов еще не предоставила, зато в Польшу уже приехали российские журналисты, уже при мне работали российские тролли, которые кричали, что “бандеровца” надо посадить", - рассказал Тополя.

Как сообщалось, 9 ноября по запросу РФ в Польше был задержан доброволец, ветеран войны на Донбассе, один из основателей "Движения сопротивления капитуляции" Игорь Мазур, известный под позывным "Тополя". Позже к нему пропустили украинского консула.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что РФ в очередной раз использовала Интерпол для политических преследований украинцев.

Украинское бюро Интерпола по поручению Министра МВД Арсена Авакова предоставило пакет документов, свидетельствующих о злоупотреблениях РФ своим правом обращения в эту организацию, и 13 ноября Мазур был освобожден и вернулся в Украину.

Теги: #мазур #рф #польша #интерпол
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:08 15.11.2019
В связи с новыми данными о возможной причастности к трагедии МН17 российских официальных лиц, ЕС вновь призвал все страны к сотрудничеству со следствием

В связи с новыми данными о возможной причастности к трагедии МН17 российских официальных лиц, ЕС вновь призвал все страны к сотрудничеству со следствием

13:10 15.11.2019
Польша уведомила "Газпром" о намерении не продлять контракт на покупку газа после 2022г

Польша уведомила "Газпром" о намерении не продлять контракт на покупку газа после 2022г

12:19 15.11.2019
Витренко ответил Путину: Разница в 20-25% между ценой газа из РФ и Европы - это не скидка

Витренко ответил Путину: Разница в 20-25% между ценой газа из РФ и Европы - это не скидка

14:54 14.11.2019
Следствие по делу о катастрофе МН17 подтвердило ежедневные контакты российской ФСБ с сепаратистами и боевиками на Донбассе

Следствие по делу о катастрофе МН17 подтвердило ежедневные контакты российской ФСБ с сепаратистами и боевиками на Донбассе

14:52 14.11.2019
Ryanair в январе 2020г запустит рейсы из Херсона в Катовице

Ryanair в январе 2020г запустит рейсы из Херсона в Катовице

12:42 14.11.2019
Загороднюк: военные морские угрозы для Украины в Черном и Азовском морях постоянно растут из-за России

Загороднюк: военные морские угрозы для Украины в Черном и Азовском морях постоянно растут из-за России

12:07 14.11.2019
Лукашенко отверг российские упреки в нахлебничестве Белоруссии, напомнив о цене защиты совместной границы и системы ПВО

Лукашенко отверг российские упреки в нахлебничестве Белоруссии, напомнив о цене защиты совместной границы и системы ПВО

11:47 14.11.2019
Бородянский об гастролирующих в РФ украинских артистах: они не отстаивают украинскую позицию

Бородянский об гастролирующих в РФ украинских артистах: они не отстаивают украинскую позицию

11:28 14.11.2019
Белоруссия инициирует изменение договора с Россией о взаимных усилиях в охране границы

Белоруссия инициирует изменение договора с Россией о взаимных усилиях в охране границы

10:30 14.11.2019
Два человека погибли и трое пострадали во время стрельбы в колледже в Приамурье в РФ

Два человека погибли и трое пострадали во время стрельбы в колледже в Приамурье в РФ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд арестовал имущество киевского завода "Маяк" концерна "Укроборонпром"

Закон о двойном гражданстве возможно принять уже до конца года, ожидают в МИД

Суд избрал меры пресечения чиновникам Минобороны, подозреваемым в "деле о бронежилетах"

Райффайзен Банк Аваль внесет залог за главу правления Писарука

Информация о минировании 315 объектов в Харькове не подтвердилась

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд арестовал имущество киевского завода "Маяк" концерна "Укроборонпром"

Закон о двойном гражданстве возможно принять уже до конца года, ожидают в МИД

Суд избрал меры пресечения чиновникам Минобороны, подозреваемым в "деле о бронежилетах"

Прокуратура протестует против строительства в Ирпене жилого дома вместо роддома

КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" начали работу – глава "Укрзализныци"

Самолет Qantas совершил самый долгий авиарейс в истории пассажирской авиации

НАПК предлагает внести должность главы ОПУ в перечень должностей с высоким и повышенным уровнем коррупционных рисков

Райффайзен Банк Аваль внесет залог за главу правления Писарука

Информация о минировании 315 объектов в Харькове не подтвердилась

Суд без ареста обязал экс-первого замглавы НБУ Писарука в течение 5 дней внести залог 5 млн грн по делу VAB банка

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА