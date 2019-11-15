Россия не передала польской прокуратуре документы на экстрадицию Мазура

Российская Федерация до сих пор не передала в Польшу документы на экстрадицию украинского добровольца, ветерана войны на Донбассе Игоря Мазура, который был задержан по запросу России в Интерпол.

Мазур сообщил об этом журналистам в пятницу в Киеве.

“Я встречался с руководством министерства иностранных дел, с госпожой Денисовой. На любые их (россиян – ИФ) действия мы будем отвечать противодействием. Пока что нам надо посмотреть, подадут ли они вообще завтра документы или закроют это дело”, - сказал Мазур журналистам перед началом Национального форума достоинства в Киеве в пятницу.

По его словам, Интерпол пока перестал рассматривать его как разыскиваемого, а для РФ сегодня предпоследний день, когда она может подать в Интерпол документы касаемо его задержания.

“Я просто был передан на поруки консулу прокуратурой, которая ждала документы от России… Даже сегодня, в предпоследний день Россия никаких документов еще не предоставила, зато в Польшу уже приехали российские журналисты, уже при мне работали российские тролли, которые кричали, что “бандеровца” надо посадить", - рассказал Тополя.

Как сообщалось, 9 ноября по запросу РФ в Польше был задержан доброволец, ветеран войны на Донбассе, один из основателей "Движения сопротивления капитуляции" Игорь Мазур, известный под позывным "Тополя". Позже к нему пропустили украинского консула.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что РФ в очередной раз использовала Интерпол для политических преследований украинцев.

Украинское бюро Интерпола по поручению Министра МВД Арсена Авакова предоставило пакет документов, свидетельствующих о злоупотреблениях РФ своим правом обращения в эту организацию, и 13 ноября Мазур был освобожден и вернулся в Украину.