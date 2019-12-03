События

16:11 03.12.2019

В результате ДТП в Воронежской области пострадали 8 украинцев, один находится в тяжелом состоянии

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В результате ДТП в Воронежской области пострадали 8 украинцев, один находится в тяжелом состоянии

Восемь украинцев пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Воронежской области РФ, сообщил заместитель директора Департамента консульской службы Украины Василий Кирилич.

"По информации консула Украины в РФ, 3 декабря 2019 года, из-за сложных погодных условий в ДТП попал рейсовый автобус с украинскими регистрационными номерами, следовавший по маршруту Запорожье - Ростов-на-Дону. По сообщениям консула, в результате инцидента 8 граждан Украины получили травмы различной степени тяжести, один из них - в тяжелом состоянии", – сказал Кирилич в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

По его словам, пострадавшие госпитализированы в Богучарскую центральную районную клиническую больницу Воронежской области.

"Консул поддерживает оперативную связь с управлением МЧС РФ по Воронежской области и лечебным учреждением. Дело находится на контроле Департамента консульской службы и посольства Украины в РФ", - отметил Кирилич.

Теги: #рф #дтп #кирилич
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