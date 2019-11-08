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16:52 08.11.2019

Генпрокуратура проводит обыски в Минюсте в рамках дела о "черных регистраторах"

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Генпрокуратура проводит обыски в Минюсте в рамках дела о "черных регистраторах"

Департамент процессуального руководства в особо важных уголовных производствах Генеральной прокуратуры Украины изучает случаи несанкционированного вмешательства в автоматизированную систему баз данных Единых и Государственных реестров.

"С целью установления всех обстоятельств проводятся процессуальные действия в Министерстве юстиции Украины и в ГП "Национальные информационные системы", сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Во время досудебного расследования Генпрокуратура получила данные о многочисленных фактах деятельности так называемых "черных регистраторов", которые незаконно снимали обременения, осуществляли переход прав собственности на объекты недвижимого и движимого имущества, изменения корпоративных прав предприятий и т.д.

Кроме того, прокуратура расследует возможные злоупотребления со стороны отдельных субъектов государственной регистрации и служебными лицами Минюста.

Суд предоставил сотрудникам Генрокуратуры временный доступ к вещам и документам.

Теги: #реестры #гпу #минюст #обыски
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