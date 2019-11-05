Экс-сотрудник "Укроборонпрома" пытался получить $2,5 млн за продажу имущества концерна

В Киеве во время получения взятки задержали экс-заместителя гендиректора завода "Маяк", который входит в состав концерна "Укроборонпром".

Как сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, чиновник пытался заработать 2,5 млн долларов США на продаже госимущества. С этой целью он предложил руководителю коммерческой структуры посодействовать позитивному решению по приобретению имущественного комплекса завода "Маяк" через Систему электронных торгов арестованным имуществом (СЕТАМ). Предполагалось, что покупатель уплатит 4,5 млн долларов, из которых официально уплаченная стоимость комплекса составит всего 2 млн долларов.

Злоумышленник был задержан в банковском отделении в Киеве во время получения первой части взятки в размере 200 тысяч долларов США.

На данный момент открыто уголовное дело по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество). На территории завода и в помещении Государственной исполнительной службы Оболонского района продолжаются обыски. Следователи также проверяют причастность к схеме нынешнего руководства завода.

Решается вопрос о сообщении о подозрении.