События

13:01 01.11.2019

С начала суток боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе - Минобороны

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С начала суток боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе - Минобороны

С начала текущих суток было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня на Донбассе.

Как сообщил спикер Министерства обороны Украины Максим Праута во время брифинга, незаконные вооруженные формирования применяли гранатометы различных систем.

Под Луганским боевики в 00:30 открыли огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На донецком направлении боевики в 10:30 открыли огонь из станкового противотанкового гранатомета по опорным позициям украинских войск под Новогнатовкой.

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Теги: #оос #минобороны #сводки
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