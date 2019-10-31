Коляда считает дикостью попытки конгрессменов США внести полк "Азов" в список террористической организацией

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда считает дикостью и чушью попытки конгрессменов США внести отдельный отряд особого назначения Национальной гвардии Украины "Азов" в список террористической организацией в Соединенных Штатах Америки.

"С начала недели я в Мариуполе, приняла участие в нескольких мощных форумах, провела с десяток встреч с чиновниками, международниками. Никто не стрелял, мы не прятались в подвалах, мы побывали на открытии современного нововозведенного офиса. Почему? Потому что в 2015-м бойцы Азова пошли в наступление в направлении Широкино и отбросили врага на километры вглубь. Выгрызли, отвоевали кусок нашей земли вокруг Мариуполя, обезопасив его от артобстрелов", - написала Коляда на своей странице в социальной сети Facebook.

Министр подчеркнула, что за 5 лет войны бойцы данного подразделения воевали на разных участках, наступали, штурмовали, обороняли и защищали Украину.

"Поступок конгрессменов США, которые пытаются протащить Азовцев в список террористов, считаю дикостью и чушью! Наши воины - наши защитники!", - подчеркнула Коляда.

Свое сообщение министр завершила хештегом "Ветеран не террорист".

Также в комментариях Коляда отметила, что предыдущий пост на эту тему был удален из социальной сети. "Тот пост снесли", - написала она.

Как сообщалось, в октябре группа из 40 членов Палаты представителей США во главе с демократом Максом Роузом потребовали от госсекретаря Майкла Помпео объяснений, почему некоторые экстремистские формирования, в том числе "Азов", не включены в список международных террористических организаций (FTO).

В ответ на это министр иностранных дел Украины Арсен Аваков на встрече с главой миссии США Кристиной Куинн прокомментировал официальную позицию Украины относительно информационной кампании по дискредитации подразделения "Азов", подчеркнув боевую эффективность спецподразделения, и заявил, что это "спланированная гибридная попытка спровоцировать кризис в отношениях с нашими союзниками, ослабить позицию нашего государства в мире".

Позже глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко (фракция "Слуга народа") подготовил проект письма к 40 американским конгрессменам, которые обратились к госсекретарю США Помпео с призывом внести "батальон "Азов" в список террористических организаций.