Фриз утвердила состава общественного совета при Министерстве ветеранов

Министр по делам ветеранов Ирина Фриз подписала приказ об утверждении состава общественного совета при возглавляемом ею ведомстве.

"Сегодня после получения протокола учредительного собрания и полного технического отчета-анализа от представителей инициативной группы по учредительному собранию для формирования общественного совета при министерстве Владимира Фльонца и Виталия Кузьменко, министр по делам ветеранов Ирина Фриз подписала приказ об утверждении состава общественного совета при Минветеранов" - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В то же время, чтобы снять возможные замечания, министр направил обращение в департамент киберполиции Национальной полиции Украины для проведения проверки соответствующих документов. "Если выводы проверки будут задевать кого-то из тех, кто стал членом совета, будем без торможений исключать. Иммунитета не будет никакого. Но сейчас министерству нужно сотрудничество с общественностью, ведь есть задача максимум - создание эффективного ведомства для защиты интересов ветеранов ", - заявила И.Фриз

В состав общественного совета вошло 35 представителей общественных организаций, избранных путем Интернет-голосования.

Как сообщалось, в электронной форме было зарегистрировано 185 заявлений кандидатов в члены общественного совета при Минветеранов, из них 154 кандидата подали оригиналы необходимых документов. Учредительное собрание состоялось в Киеве 28 февраля. Решение о том, кто из кандидатов попадет в общественный совет, было определено по результатам рейтингового Интернет-голосования.