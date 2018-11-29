События

13:09 29.11.2018

Главная задача Министерства ветеранов – дать реальные инструменты влияния ветеранскому движению, заявили в ветеранских организациях

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Ветеранские организации Украины приветствуют создание Министерства по делам ветеранов и ожидают, что новосозданный орган предоставит действенные инструменты для решения вопросов участников антитеррористической операции.

"Мы приветствуем создание Министерства ветеранов, приветствуем новоназначенную госпожу министра (министра по делам ветеранов Ирину Фриз - ИФ) и желаем ей успеха… Мы готовы к сотрудничеству с новым министерством и считаем, что главная задача этого министерства – предоставить действенный инструмент для влияния всему тому ветеранскому движению, которое по сути уже три года это министерство собою заменяет", - рассказал на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг представитель общественной организации "Киевский городской союз ветеранов АТО" Антон Колумбет.

По его словам, в настоящее время ветеранские и волонтерские организации занимаются функциями, которые должно выполнять государство, а именно: предоставлять социальные услуги, консультации и помощь ветеранам.

"Так что главная задача министерства – упорядочивание этого всего и предоставление этим действиям эффективности", - сказал А.Колумбет.

Он также обратил внимание на то, что министерство, будучи субъектом законодательной инициативы, сможет урегулировать законодательные пробелы, существующие в настоящее время. "Мы устали бороться с законами, которые принимаются без нашего участия, мы устали бороться с последствиями вместо того, чтобы бороться с причинами", - добавил он.

По его словам, ветеранские организации уже подготовят перечень актуальных законодательных инициатив.

Также А.Колумбет подчеркнул, что все это не будет возможным без полномочий нового министерства.

"Министерство ветеранов должно получить полномочия согласно своему положению", - сказал он.

В свою очередь представитель общественной организации "Ветеранское движение Украины" Евгений Турчак подчеркнул, что в законодательном русле речь идет о необходимости изменения закона о ветеранах, также необходимо прописать новые критерии получения статуса участника боевых действий и пересмотреть выданные удостоверения участника боевых действий.

Представитель Харьковской областного союза ветеранов АТО Влад Якименко отметил, что у существовавшей ранее службы ветеранов не было полномочий для решения целого ряда вопросов.

"Мы хотели бы в новосозданном министерстве увидеть по-настоящему действующий орган, способный решить большую часть вопросов ветеранов АТО, материальные проблемы. Речь идет о тех же квартирах, земле, социальной и трудовой реабилитации", - сказал В.Якименко.

Теги: #задачи #министерство_ветеранов
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