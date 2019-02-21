Фриз представила законотворческую деятельность министерства по делам ветеранов

Министерство по делам ветеранов инициирует создание единого государственного реестра ветеранов войны, усиление ответственности за безосновательный отказ в льготной перевозке и финансовую поддержку общественных объединений ветеранов, сообщила министр Ирина Фриз.

"Во время встречи с ветеранами в Veteran Hub представила законотворческую деятельность министерства. Речь шла о законопроекте о создании единого государственного реестра ветеранов войны, проекте закона об усилении ответственности за безосновательный отказ в льготной перевозке ветерана, проекте закона о внесении изменения в приложение Закона "О Государственном бюджете Украины на 2019 год" по финансовой поддержке общественных объединений ветеранов, проекте закона об ответственности за незаконные действия в отношении государственных наград, незаконное ношение военной формы одежды и надругательство над местом захоронения защитника суверенитета и территориальной целостности Украины и некоторых других лиц", - написала И.Фриз на своей странице в Фейсбуке.

По словам И.Фриз, она также рассказала о проекте закона об оптимизации размера единого взноса для предприятий участников боевых действий.

"Все законопроекты были наработаны, учитывая потребности ветеранов войны, и разработаны с учетом их предложений", - подчеркнула она.