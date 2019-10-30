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16:44 30.10.2019

ПриватБанк оспаривает в суде действия следователей ГБР

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ПриватБанк оспаривает в суде действия следователей ГБР

ПриватБанк 30 октября подал в Печерский районный суд Киева ходатайство об установлении процессуального срока для расследования Государственным бюро расследования (ГБР) договоров о сотрудничестве банка с рядом консалтинговых и юридических компаний.

Как сообщается в пресс-релизе банка, в ходатайстве говорится об установлении процессуального срока для расследования ГБР уголовного производства по умышленному неисполнению банком решения суда, которое действовало 8 дней и было отменено тем же судом как преждевременно вынесенное.

ПриватБанк 21 октября узнал из реестра судебных решений об определении Печерского районного суда Киева о предоставлении доступа следователем ГБР к конфиденциальным и защищенным адвокатской тайной договорам и другим документам, касающихся сотрудничества ПриватБанка с зарубежными юридическими советниками, а именно компанией Hogan Lovells International LLP, которая представляет ПриватБанк в судебном процессе в Высоком суде Англии против бывших владельцев, и компаниями AlixPartners  Services UK LLP и Kroll Associates UK Ltd.

Основанием для возбуждения ГБР уголовного производства стало обращение в августе 2019 года бывшего народного депутата Александра Дубинина из-за якобы неисполнения банком решения суда. Еще в конце 2017 года - в начале 2018 года Киевский районный суд Одессы и Соломенский районный суд Киева вынесли по делам по иску Игоря Коломойского два идентичных решения о запрете предоставлять юридические услуги ПриватБанку, Национальному банку Украины (НБУ) и Министерству финансов Украины. В дальнейшем, учитывая незаконность таких запретов, судья Соломенского суда Киева была уволена с должности, а меры обеспечения иска, принятые определением Киевского районного суда Одессы, были отменены как примененные судом ошибочно.

15 октября Апелляционный суд Англии и Уэльса вынес решение, которым подтвердил, что английские суды имеют юрисдикцию рассматривать иск ПриватБанка к его прежним владельцам о мошенничестве. Общая сумма иска с учетом процентов составляет около $3 млрд.

Теги: #гбр #приватбанк #суд
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