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19:31 21.10.2019

Сенцов решил создать правозащитную общественную организацию

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Сенцов решил создать правозащитную общественную организацию

Украинский режиссер Олег Сенцов намерен создать правозащитную общественную организацию.

"Сегодня я принял решение о создании общественной организации. Буду заниматься достаточно широким спектром общественной работы, правозащитной. Возможно, будет создан отдельный фонд для финансирования организации. Может, я даже назову его своим именем, чтобы под свое имя брать деньги", - сказал Сенцов после церемонии вручения ему премии Ukrainian ID Awards в понедельник в Киеве.

По его словам, названия организации еще нет.

Сенцов также отметил, что нужно продолжать давление на президента Российской Федерации Владимира Путина, пока тот не освободит всех украинцев, незаконно заключённых в РФ и на неконтролируемой Украиной территории Донбасса.

"Пожалуйста, не забывайте о тех, кто остался ещё в тюрьме - минимум сто человек в России, большинство из которых - крымские татары, и 227 в тюрьмах Донбасса, тоже как минимум, может, больше. Путин освободил самых медийных, самых известных, чтобы на него перестали давить. Я хочу, чтобы мы продолжили на него давить, пока он не отдаст всех", - сказал он.

Сенцов подчеркнул, что не собирается заниматься политикой. "Я уже не раз заявлял, что о политической карьере ... вопрос не решен. С общественной деятельностью решен", - сказал режиссёр.

Он был задержан в оккупированном Россией Крыму в 2014 году и обвинен в создании на территории полуострова террористического сообщества. Суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. Режиссер все обвинения отрицал.

7 сентября 2019 года Сенцов вместе с 34 украинцами вернулся в Киев в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и Россией.

Премия Ukrainian ID Awards была основана в 2018 году, Сенцов стал ее первым лауреатом в июне 2018 года. Премия присуждена ему за несгибаемую силу в борьбе за идеи свободы.

Теги: #сенцов #правозащитная #организация
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