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05:03 21.10.2019

Трамп выступает за то, чтобы оставить несколько сотен военнослужащих США на востоке Сирии

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Трамп выступает за то, чтобы оставить несколько сотен военнослужащих США на востоке Сирии

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает план, согласно которому около 200 военных США останутся в восточной Сирии, сообщает The New York Times.

"Президент Трамп склоняется в пользу нового плана Пентагона по сохранению небольшого контингента американских войск в восточной Сирии, возможно, насчитывающего около 200 человек, для борьбы с Исламским государством и блокирования продвижения сирийского правительства и российских войск в желанные нефтяные месторождения региона", - заявил изданию высокопоставленный чиновник администрации.

По его словам, президент США рассматривает данный план с прошлой недели.

Три других чиновника администрации и Министерства обороны подтвердили, что данный вариант обсуждается среди ведущих американских политиков и командиров.

Высокопоставленный чиновник администрации заявил, что весьма вероятно, что войска будут удерживаться вдоль иракской границы - вдали от зоны прекращения огня, которую вице-президент Майк Пенс обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на прошлой неделе.

Главная цель размещения там военных США - помешать восстановлению халифата ИГ в Сирии и соседнем Ираке.

Кроме того, это должно помочь курдам сохранить контроль над нефтяными месторождениями на востоке.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что военнослужащих США нет в зоне боевых действий и в районах, где действует перемирие в Сирии. Также глава Пентагона США Марк Эспер заявил, что из Сирии военных направят в Ирак.

Теги: #сша #военные #трамп #сирия
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