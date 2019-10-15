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00:29 15.10.2019

Зеленский встретился с родными военных, погибших во время боевых действий в зоне проведения АТО / ООС

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Зеленский встретился с родными военных, погибших во время боевых действий в зоне проведения АТО / ООС

 Президент Украины Владимир Зеленский встретился с родными военных, погибших во время боевых действий в зоне проведения АТО / ООС, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Во время встречи обсудили ряд вопросов, которые сейчас стоят перед участниками боевых действий, их родными и близкими, семьями погибших украинских героев. В частности, участники обменялись мнениями относительно изменений в закон о статусе ветеранов и их социальные гарантии. Родственники военных обратились к главе государства с просьбой поддержать изменения в законодательство, наработанные совместно с профильным министерством, родными погибших воинов, общественными организациями и активистами", - говорится в сообщении, на официальном сайте президента Украины в понедельник

Участники встречи также высказались за необходимость достойного чествования памяти погибших воинов и обсудили возможность празднования в следующем году на государственном уровне 29 августа Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства.

Глава государства отметил, что готов поддержать эти инициативы.

"Когда законопроект будет доработан и передан в Верховную Раду, я готов предоставить ему статус неотложного, чтобы парламент мог быстро его рассмотреть и принять", - заверил президент Украины.

Теги: #зеленский #украина #встреча
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