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22:45 14.10.2019

Заключение сделки по Brexit требует больше времени - лидеры ЕС

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Заключение сделки по Brexit требует больше времени - лидеры ЕС

Лидеры ЕС сообщили премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, что вероятности заключить сделку по Brexit до саммита Евросоюза нет, сообщило в понедельник британское издание Independent.

Премьер-министр Финляндии Антти Ринне, страна которого председательствует в ЕС, заявил, что "нет практического или законного пути" заключить соглашение до саммита, который состоится в четверг, добавив, что "требуется больше времени".

Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель, который станет главой внешнеполитического ведомства ЕС, заявил, что может возникнуть необходимость "остановиться и понаблюдать", также подчеркнув, что ЕС "нужно больше времени".

Заместитель премьер-министра Ирландии Саймон Ковни в свою очередь предположил, что переговоры по Brexit "возможно, нужно перенести на следующую неделю", отметив, что саммит является "потенциальной возможностью для заключения соглашения (по Brexit - ИФ)".

Ранее в понедельник сообщалось, что королева Великобритании Елизавета II в речи перед британским парламентом назвала приоритетом действующего британского правительства выход из ЕС 31 октября.

На прошлой неделе сообщалось, что председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что соглашение по Brexit все еще может быть достигнуто.

В свою очередь координатор ЕС по Brexit Мишель Барнье обсудил перспективы возможного соглашения по Brexit с министром Великобритании по Brexit Стивеном Баркли, отметив, то встреча была "конструктивной".

Выход Великобритании из ЕС намечен на 31 октября 2019 года. Британский парламент принял закон, согласно которому премьер-министр страны Борис Джонсон, если к 19 октября не удастся согласовать соглашения о Brexit c ЕС, должен будет попросить у Брюсселя трехмесячную отсрочку. Однако премьер ранее предупреждал, что скорее "умрет в сточной канаве", чем будет просить о подобных вещах ЕС.

В то же время, в ходе одного из судебных разбирательств истец, выступавший против британского правительства, представил правительственный документ, в котором говорится, что Джонсон все же попросит ЕС об отсрочке, если не сможет достичь сделки.

Теги: #соглашение #ес #brexit #мнение
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