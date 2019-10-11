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15:13 11.10.2019

Суд восстановил Шевчука в должности главы КС Украины

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Суд восстановил Шевчука в должности главы КС Украины

Окружной административный суд Киева (ОАСК) на заседании в пятницу восстановил Станислава Шевчука в должности судьи Конституционного суда Украины (КС), заявляет бывший заместитель главы администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов.

"Административный суд только что восстановил Станислава Шевчука главой Конституционного суда. Решение суда подлежит немедленному исполнению и теперь у нас в стране сразу два главы КС", - написал Портнов на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Информированный источник подтвердил агентству "Интерфакс-Украина" факто восстановления судом Шевчука в должности судьи КС.

При этом официального комментария или сообщения от пресс-служб или официальных представителей каких-либо инстанций по данному поводу пока обнародовано не было.

Портнов по этому поводу также написал, что "сейчас этот суд возглавляет перешедший в дар от Януковича к (пятому президенту Украины Петру - ИФ) Порошенко функционер, организовавший отмену статьи УК о незаконном обогащении и сам проходящий по уголовному делу об обогащении и взятках за судебные решения вокруг одного из заводов в Донецкой области".

Он также отметил, что "сейчас этот суд возглавляет перешедший в дар от Януковича к (пятому президенту Украины Петру - ИФ) Порошенко функционер, организовавший отмену статьи УК о незаконном обогащении и сам проходящий по уголовному делу об обогащении и взятках за судебные решения вокруг одного из заводов в Донецкой области".

Как сообщалось, 14 мая бывший на то время глава Конституционного суда Украины Станислав Шевчук был уволен с должности судьи КС на основании п. 3 ст. 21 закона Украины "О Конституционном суде Украины". В тот же день главой КС была избрана Наталья Шаптала.

21 мая Шевчук обратился в Окружной административный суд Киева с иском о признании его увольнения незаконным.

17 сентября КС на специальном пленарном заседании уволил главу суда Шапталу с должности судьи этого суда, а также избрал нового председателя КС и зампредседателя, которыми стали судьи Александр Тупицкий и Сергей Головатый соответственно.

4 октября ОАСК возобновил производство в деле по иску об увольнении Шевчука с должности судьи КС и назначил на 7 октября подготовительное заседание по делу. Как указала пресс-служба ОАСК, ранее суд остановил производство в деле до решения заявления об отводе судьи, которое было подано представителями ответчика. Изучив данное заявление, суд пришел к выводу о его необоснованности и постановил отказать в его удовлетворении.

Теги: #шевчук #суд #кс
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