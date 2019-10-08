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17:34 08.10.2019

Верховный суд в среду рассмотрит кассации на приговор Пукачу

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Верховный суд в среду рассмотрит кассации на приговор Пукачу

Верховный суд в среду, 9 октября, приступит к рассмотрению кассаций на приговор экс-начальнику департамента наружного наблюдения МВД Украины Алексею Пукачу - пожизненному заключению за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Верховном суде, заседание назначено на 14:30 9 октября.

Коллегия судей рассмотрит кассационные жалобы на решение суда предыдущей инстанции, всего в Верховный суд подано несколько кассаций - от защиты Пукача и от представителей потерпевшей стороны.

Как сообщалось, Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области был обнаружен обезглавленный труп, который, по выводам экспертов, мог принадлежать журналисту. В 2009 году в Киевской области найдены останки черепа, которые, по заявлению Генпрокуратуры, принадлежат Гонгадзе.

Похороны убитого журналиста состоялись 22 марта 2016 года в Киеве. Заказчики убийства до сих пор не установлены.

29 января 2013 года Печерский райсуд Киева приговорил Пукача к пожизненному лишению свободы, признав его виновным в убийстве Георгия Гонгадзе.

6 января 2016 году Апелляционный суд оставил приговор Пукачу в силе. В ходе этого заседания Пукач рассказал новую версию убийства Гонгадзе.

В июне 2017 года Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел постановил рассекретить аудиозаписи заседаний Печерского районного суда Киева по обвинению Пукача, осужденного за убийство Гонгадзе.

Теги: #пукач #кассация #суд #гонгадзе
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