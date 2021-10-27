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16:03 27.10.2021

Суд приостановил рассмотрение кассации ПриватБанка на решения о прекращении кредитных обязательств НЗФ до рассмотрения аналогичного дела Большой палатой

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Суд приостановил рассмотрение кассации ПриватБанка на решения о прекращении кредитных обязательств НЗФ до рассмотрения аналогичного дела Большой палатой

Верховный суд приостановил рассмотрение кассационной жалобы ПриватБанка (Киев) на решения судов предыдущих инстанций о признании прекращенными обязательства АО "Никопольский завод ферросплавов" (НЗФ, Днепропетровская обл.) по одному из кредитных договоров перед банком до рассмотрения аналогичного дела Большой палатой.

"Решение о приостановлении принято, несмотря на то, что Большая палата Верховного суда еще не решала, принимать к рассмотрению дело №910/14224/20 или нет — по закону она может вернуть дело обратно в Кассационный хозяйственный суд", – сообщила пресс-служба банка в среду.

Как сообщалось, Хозяйственный суд Киева 22 января 2021 года признал прекращенными все обязательства НЗФ.

ПриватБанк подал в Канцлерский суд штата Делавэр (США) иск, в котором указывает на нарушение НЗФ своих договорных обязательств по кредитному договору, в том числе в части использования кредитных средств на цели, противоречащие условиям выдачи, то есть не для финансирования текущей деятельности предприятия.

Помимо этого, в "американском" иске, согласно тексту определения суда, утверждается, что НЗФ причастен к отмыванию средств и противоправной рециркуляции кредитов, которое предусматривало, в частности, погашение задолженности по кредитному договору за счет средств по другим кредитным договорам.

НЗФ в свою очередь указывает, что поскольку любые обязательства между ним и ПриватБанком, обусловленные кредитным договором, были прекращены путем исполнения, у банка отсутствуют какие-либо основания для непризнания права истца на прекращение обязательства.

ПриватБанк отмечал, что его обращение в американский суд не привело к непризнанию, нарушению или оспариванию прав НЗФ. Соответственно, у последнего отсутствуют какие-либо предпосылки и основания обращаться с исковым заявлением о признании прекращенными обязательств по кредитному договору. Однако Хозсуд Киева встал на сторону истца.

Верховный суд 19 октября 2021 года передал на рассмотрение Большой палаты кассационную жалобу ПриватБанка (Киев) на решения судов предыдущих инстанций о признании прекращенными обязательства АО "Никопольский завод ферросплавов" (НЗФ, Днепропетровская обл.) по одному из кредитных договоров перед банком.

 

Теги: #кассация #приватбанк #суд
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