Отдельные положения закона о спецконфискации могут противоречить Конституции – позиция КИУ

В Комитете избирателей Украины отмечают противоречия с Основным законом принятого Верховной Радой 11 сентября за основу законопроекта №1031 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов".

"Несмотря на общую направленность законопроекта на решение проблемных вопросов в сфере борьбы с коррупцией, по выводам экспертов КИУ отдельные положения законопроекта являются противоречащими Конституции Украины", - говорится в позиции КИУ относительно вышеуказанного закона, опубликованной на официальном сайте организации во вторник.

В КИУ отмечают, что, в частности, в ч.2 ст.290 Гражданского процессуального кодекса предлагается определить, что иск о признании необоснованными активов может предъявляться в отношении тех активов, которые были приобретены в течение четырех лет до дня вступления в силу предложенного проекта. То есть соответствующие иски будут касаться и тех активов, которые были приобретены еще до того, как предложенный закон вступил в силу. Это положение не согласуется ст.58 Конституции, согласно которой законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность лица.

Это же замечания к законопроекту было указано в заключении Главного научно-экспертного управления Верховной Рады, согласно которому законопроект было рекомендовано доработать с учетом высказанных замечаний и предложений.

"Таким образом считаем, что принятие законопроекта №1031 в целом без учета соответствующих замечаний не будет воспринимать реализацию цели проекта, поскольку отдельные положения закона могут быть в дальнейшем успешно оспорены в Конституционном суде Украины, что в результате позволит недобросовестные лицам избежать ответственности за незаконное обогащение", - подчеркивают в КИУ.

Глава КИУ Алексей Кошель напомнил, что в 2015 году в Украине уже была введена уголовная ответственность за незаконное обогащение, однако в 2019 году Конституционный суд признал соответствующую статью Уголовного кодекса неконституционной.

"Именно поэтому сейчас, разрабатывая новый закон, власть должна максимально учесть решение Конституционного суда и предложить юридически безупречный документ. В то же время, обществу предлагается законопроект, который имеет достаточно очевидные признаки неконституционности. Таким образом, может снова возникнуть ситуация, когда Верховная Рада примет закон, но впоследствии его положение будет отменено КСУ", - заявил он.

По словам главы КИУ, ставя цель привлечь к ответственности, в том числе, чиновников, занимавшихся незаконным обогащением в течение четырех минувших лет, следует предложить решение, которое будет максимально юридически корректным и полностью соответствовать Конституции. "В противном случае положительный эффект от закона будет минимальным, а идея наказания за незаконное обогащение будет окончательно дискредитирована", - резюмировал Кошель.