С полуночи боевики 5 раз обстреляли украинские позиции

Незаконные вооруженные формирования пять раз обстреляли позиции Объединенных сил с начала суток, потерь в рядах украинских военнослужащих нет, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток до 12:30 российско-оккупационные войска открывали огонь 5 раз. (…) По имеющейся информации, с начала текущих суток потерь с нашей стороны нет", - сказал спикер Минобороны Максим Праута на брифинге в Киеве во вторник.

Так, на Луганском направлении после часа ночи противник выпустил 5 мин 82-го калибра по опорным пунктам подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Новолуганское.

С 6:25 до 7:00 боевики применили миномет калибра 82-мм, ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие в районе населенного пункта Пивденное, а также устроили провокацию из стрелкового оружия неподалеку Золотого.

Кроме того, на Донецком направлении НВФ обстреливали из крупнокалиберного пулемета и со станковой противотанкового гранатомета позиции наших войск вблизи поселка Новотроицкое и Водяное.