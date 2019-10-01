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12:05 01.10.2019

Пять телекомпаний с логотипом "112.Украина" оспаривают решение Нацсовета по телерадиовещанию об аннулировании лицензий

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Пять телекомпаний с логотипом "112.Украина" оспаривают решение Нацсовета по телерадиовещанию об аннулировании лицензий

В Окружной административный суд Киева (ОАСК) поступил иск о признании противоправными и отменить решения Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания от 26 сентября об отказе в продлении срока действия лицензии на вещание.

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск, в котором истцы оспаривают решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, согласно которым им отказано в продлении срока действия лицензии на вещание", - сообщила пресс-служба суда.

Отмечается, что истцами в административном иске указаны пять телерадиоорганизаций, которые осуществляют вещание под эмблемой "112.Украина".

Кроме того, в ОАСК поступило заявление об обеспечении иска, в котором содержится просьба к суду остановить действие указанных решений Нацсовета и обязать соответствующего провайдера возобновить предоставление истцам услуг по распространению в цифровом формате телевизионных программ в полном объеме и без изменений аудио-визуального ряда на канале вещания.

"Сейчас судом решается вопрос об открытии производства и наличие правовых оснований для принятия мер обеспечения иска", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 26 сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение не продлевать срок действия цифровых лицензий пяти телекомпаний, которые вещают с логотипом "112.Украина".

Регулятор утверждает, что ООО "Новый формат ТВ", ООО "Ариадна ТВ", ООО "Партнер ТВ", ООО "ТВ Выбор" и ООО "Лидер ТВ" (все - Киев) не соблюдают условия лицензии в части программной концепции вещания и изменили формат вещания с развлекательно-информационного на информационный.

Кроме того, Нацсовет обращает внимание на то, что логотипы указанных компаний используют только часть логотипа - "112.Украина".

"Речь не идет о спутниковом канале "112". Он продолжает вещать. Речь идет о телеканалах, которые шесть лет назад самовольно изменили концепцию программ. Все они зарегистрированы в Киеве. Конкурс предусматривал в условиях обеспечение информаций именно региональных компаний. В течение пяти лет эти каналы осуществляли ретрансляцию спутникового канала "112". Утвержденные условия говорят, что у них есть совсем другой логотип. Поэтому даже требования по логотипу на экране телевизора они не придерживались", - сказала замглавы Нацсовета по телерадиовещанию Ульяна Фещук.

Теги: #112 #оаск #лицензии #суд
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