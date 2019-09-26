Нацсовет по телерадиовещанию отказался продлить лицензии 5 телекомпаниям с логотипом "112.Украина"

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания не продлил срок действия цифровых лицензий пяти телекомпаний, которые вещают с логотипом "112.Украина".

Соответствующее решение принято на заседании Нацсовета в четверг, 26 сентября.

Регулятор утверждает, что ООО "Новый формат ТВ", ООО "Ариадна ТВ", ООО "Партнер ТВ", ООО "ТВ Выбор" и ООО "Лидер ТВ" (все - Киев) не соблюдают условия лицензии в части программной концепции вещания и изменили формат вещания с развлекательно-информационного на информационный.

Кроме того, Нацсовет обращает внимание на то, что логотипы указанных компаний используют только часть логотипа - "112.Украина".

"Речь не идет о спутниковом канале "112". Он продолжает вещать. Речь идет о телеканалах, которые шесть лет назад самовольно изменили программу концепции. Все они зарегистрированы в Киеве. Конкурс предусматривал в условиях обеспечение информаций именно региональных компаний. В течение пяти лет эти каналы осуществляли ретрансляцию спутникового канала "112". Утвержденные условия говорят, что у них есть совсем другой логотип. Поэтому даже требования по логотипу на экране телевизора они не придерживались", - сказала замглавы Нацсовета по телерадиовещанию Ульяна Фещук.