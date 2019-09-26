Политика

14:08 26.09.2019

Офис президента о ситуации вокруг "112 Украина": свобода слова – неотъемлемая часть демократии, но вещатели должны соблюдать нормы и законы

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Офис президента о ситуации вокруг "112 Украина": свобода слова – неотъемлемая часть демократии, но вещатели должны соблюдать нормы и законы

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского в связи с ситуацией вокруг телеканала "112 Украина" отмечают, что свобода слова является неотъемлемой частью демократического государства, но вещатели должны соблюдать нормы и законы.

"Офис президента Украины следит за ситуацией вокруг телеканала "112 Украина". Убеждены, что свобода слова является неотъемлемой частью демократического государства. В то же время все вещатели должны придерживаться законодательства и условий лицензии", - говорится в сообщении ОП в его официальном Телеграм-канале.

В ОП указывают, что вскоре будет обновлен состав Национальной рады Украины по вопросам телевидения и радиовещания. "Надеемся, что это поможет упорядочить ситуацию на телевизионном рынке в соответствии с законом и базовыми принципами демократии", - подчеркнули в Офисе Зеленского.

Теги: #112 #офис_президента
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