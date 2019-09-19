Нацсовет по телерадиовещанию 26 сентября рассмотрит вопрос о непродлении цифровых лицензий 5 телекомпаний с логотипом "112.Украина"

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании в четверг, 26 сентября, рассмотрит вопрос о продлении/непродлении срока действия цифровых лицензий пяти телекомпаний, которые вещают с логотипом "112.Украина", сообщил член Нацсовета Сергей Костинский на своей странице в Facebook.

Он отметил, что сегодня на заседании к указанным телеканалам из-за нарушения программных концепций регулятор применил санкцию "предупреждение".

Как сообщалось ранее, Нацсовет утверждает, что ООО "Новый формат ТВ", ООО "Ариадна ТВ", ООО "Партнер ТВ", ООО "ТВ Выбор" и ООО "Лидер ТВ" (все – Киев) не придерживаются условий лицензии в части программной концепции вещания и изменили формат вещания с развлекательно-информационного на информационный.

Кроме того, Нацсовет обращает внимание на то, что логотипы указанных компаний используют только часть логотипа - "112.Украина".