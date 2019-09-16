Телеком

16:52 16.09.2019

"112.Украина" могут отключить в ближайшее время – телеканал

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"112.Украина" могут отключить в ближайшее время – телеканал

Шестой апелляционный суд Киева отказал телеканалу "112 Украина" в удовлетворении апелляции, из-за чего в ближайшее время телеканал может быть отключен по решению госрегулятора, говорится в сообщении на сайте "112.Украина" со ссылкой на слова юриста телеканала Василия Сметаны.

"Решение вступает в силу. Конечно же, мы будем использовать все средства защиты, предусмотренные законом. Но решение уже будет действовать таким образом, как и задумано регулятором, а именно - будет рассмотрен вопрос продления лицензии и будет отказ. Все зрители, которые смотрят телеканал "112.Украина" по Т2, а это довольно большое покрытие, все, кто принимает на антенну сигнал - утратят возможность смотреть "112 Украина", - объяснил юрист.

На телеканале ожидают, что вопрос о лишении телеканала лицензии будет рассмотрен Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания уже на ближайшем заседании (должно пройти в четверг, 19 сентября), и что регулятор, вероятнее всего, откажет "112.Украина" в продлении лицензии.

"Я убежден, что прогнозируемое и уже давно заявленное всеми членами Нацсовета решение об отказе продления этих лицензий будет принято регулятором... То есть, решение суда открыло возможность Нацсовету отказать в продлении лицензии телеканалу, и в случае вынесения решения об отказе продления, лицензия прекращает свое действие в этот день", - подчеркнул Сметана.

Юрист телеканала также заявил, что на судей оказывалось давление и они получали указания по делу телеканала.

Как сообщалось, Апелляционный административный суд Киева в июне 2017 года признал противоправным бездействие Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания относительно нерассмотрения им поданных компаниями группы "112.Украина" заявок на переоформление лицензий из-за изменения руководителей компании.

Срок действия предыдущих лицензий телеканалов группы "112.Украина" истек в сентябре 2018 года.

Теги: #телеканал #112_украина #отключение
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