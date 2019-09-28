События

13:06 28.09.2019

Супруги Порошенко посетили Гонтареву в Лондоне

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Супруги Порошенко посетили Гонтареву в Лондоне

Пятый президент Украины Петр Порошенко и его супруга Марина посетили в Лондоне экс-главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву.

"С Мариной посетили Валерию, чтобы передать ей слова поддержки от многих украинцев", - написал Порошенко на своей странице в Фейсбуке в субботу.

Он подарил Гонтаревой футболку с ее каррикатурой.

Порошенко назвал экс-главу НБУ сильным менеджером и сильной личностью.

"Когда надо было подвергать себя опасности, чтобы защитить средства десятков миллионов вкладчиков ПриватБанка, - она не сломалась. Когда надо было брать ответственность за сложные решения, чтобы спасти от коллапса всю банковскую систему страны, - она не сломалась. Не сломается и теперь, когда оппоненты, преследуя ее, не чураются бандитских приемов", - написал он.

Как сообщалось, в конце августа Гонтарева заявила, что в Лондоне ее сбил автомобиль, она была госпитализирована и прооперирована.

В начале сентября она проинформировала, что машину ее невестки облили бензином и сожгли в центре Киева.

Утром 17 сентября Гонтарева сообщила, что дом ее семьи в с.Гореничи Киево-Святошинского района Киевской области был сожжен в результате поджога.

Теги: #гонтарева #порошенко #лондон
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