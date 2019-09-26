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19:12 26.09.2019

Открытие рынка земли не поддерживает 52% украинцев – соцопрос КМИС

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Открытие рынка земли не поддерживает 52% украинцев – соцопрос КМИС

Более половины украинцев не одобряют отмену моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения, а 64% считают, что этот вопрос должен решаться на референдуме, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 16-19 сентября 2019 года.

Как отмечается в результатах исследования, 52% респондентов не одобряют поручения президента Украины Владимира Зеленского об отмене моратория (запрета) на продажу земли сельскохозяйственного назначения в срок до октября этого года и о введении купли-продажи земли до декабря этого года. Положительно относятся к этому поручению 35% опрошенных, 13% затруднились ответить на вопрос.

64% опрошенных считают, что вопрос о продаже земли сельскохозяйственного назначения должен решаться только на всеукраинском референдуме. 26% считают, что этот вопрос должны решать президент, Верховная Рада и Кабинет Министров. 10% не смогли ответить на вопрос.

Гендиректор КМИС Владимир Паниотто отметил, что за год количество противников продажи земли уменьшилась - в ноябре 2018 года против продажи земли было 72%.

Опрос был проведен методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 2,6%.

Теги: #земля #рынок #опрос
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