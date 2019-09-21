События

17:49 21.09.2019

Директор ГБР сообщил о "прослушке" в его кабинете

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Директор ГБР сообщил о "прослушке" в его кабинете

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба сообщил, что в субботу в его рабочем кабинете обнаружена аппаратура для прослушивания, по его словам, записи могли содержать сведения о резонансных уголовных производствах.

"Сегодня в моем кабинете обнаружена аппаратура для прослушивания, которая была профессионально вмонтирована в вентиляционную систему. Работали специалисты. Стоит "прослушка" в одном месте или в нескольких - выясняем, как и то, к кому она приведет", - написал директор ГБР в Телеграм-канале.

По его словам, интересных сведений о нем на записях быть не может, но "о состоянии производств, которые мы осуждали со следователями, - да, в том числе резонансных".

На месте работают следственно-оперативная группа, в частности, взрывотехники и специалисты по кибербезопасности.

Теги: #прослушка #гбр #труба
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