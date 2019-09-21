Боевики с полуночи осуществили четыре обстрела в зоне ООС

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в субботу осуществили четыре обстрела позиций операции объединенных сил, потерь среди украинских военных нет, сообщило Министерство обороны Украины.

"По имеющейся информации, в целом с начала текущих суток противник осуществил 4 прицельных обстрела наших позиций, из них трижды под вражеским огнем находились защитники Водяного", - говорится в сообщении на сайте оборонного ведомства.

В результате обстрелов с начала суток боевых потерь среди украинских военных нет, подчеркнули в Минобороны.