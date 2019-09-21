События

13:22 21.09.2019

Боевики с полуночи осуществили четыре обстрела в зоне ООС

1 мин читать
Боевики с полуночи осуществили четыре обстрела в зоне ООС

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в субботу осуществили четыре обстрела позиций операции объединенных сил, потерь среди украинских военных нет, сообщило Министерство обороны Украины.

"По имеющейся информации, в целом с начала текущих суток противник осуществил 4 прицельных обстрела наших позиций, из них трижды под вражеским огнем находились защитники Водяного", - говорится в сообщении на сайте оборонного ведомства.

В результате обстрелов с начала суток боевых потерь среди украинских военных нет, подчеркнули в Минобороны.

Теги: #оос #минобороны
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:48 21.09.2019
Генштаб работает над планом разведения сил и средств на Донбассе – глава Минобороны Украины

Генштаб работает над планом разведения сил и средств на Донбассе – глава Минобороны Украины

11:01 21.09.2019
Украинская сторона СЦКК констатирует очередные нарушения "режима тишины" на Донбассе

Украинская сторона СЦКК констатирует очередные нарушения "режима тишины" на Донбассе

19:26 20.09.2019
Трое украинских военных ранены с начала суток пятницы на Донбассе – штаб ООС

Трое украинских военных ранены с начала суток пятницы на Донбассе – штаб ООС

14:47 20.09.2019
Пристайко: Для отмены блокады Донбасса необходимо возвращение Украине ее предприятий и решение СНБО

Пристайко: Для отмены блокады Донбасса необходимо возвращение Украине ее предприятий и решение СНБО

13:01 20.09.2019
Двое украинских военных ранены на Донбассе с полуночи

Двое украинских военных ранены на Донбассе с полуночи

07:21 20.09.2019
Боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала четверга

Боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала четверга

19:26 19.09.2019
Боевики 6 раз обстреляли украинские позиции с полуночи – штаб ООС

Боевики 6 раз обстреляли украинские позиции с полуночи – штаб ООС

14:45 19.09.2019
"Формула Зеленского" не предусматривает "особого статуса ОРДЛО" в Конституции Украины - нардеп Яременко

"Формула Зеленского" не предусматривает "особого статуса ОРДЛО" в Конституции Украины - нардеп Яременко

12:11 19.09.2019
Порошенко: Кремль вместо выполнения Минских соглашений пытается закрепить контактную линию, превращая ее де-факто в границу

Порошенко: Кремль вместо выполнения Минских соглашений пытается закрепить контактную линию, превращая ее де-факто в границу

07:28 19.09.2019
Боевики 7 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала среды

Боевики 7 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала среды

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Трое украинских военных ранены с начала суток пятницы на Донбассе – штаб ООС

Двое украинских военных ранены на Донбассе с полуночи

Маркарова представляет проект госбюджета-2020 в Раде

Боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала четверга

На Полтавщине задержали преступную группировку во главе с лидером "Самвелом Донецким"

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине потеплеет в воскресенье, а в понедельник температура воздуха вновь снизится

Полиция применила слезоточивый газ против "желтых жилетов" в Париже

Стало известно, какие достопримечательности чаще всего "гуглят" туристы

В апробации новой модели охраны границы украинским пограничникам помогут коллеги из США

КПВВ "Каланчак" с 23 сентября будет осуществлять пропуск только пассажиров в связи с ремонтными работами

США на следующей неделе определятся с планом по переброске военных на Ближний Восток - Данфорд

Лукашенко одобрил проекты соглашений по визам и реадмиссии с Евросоюзом

Трамп согласился направить дополнительные войска на Ближний Восток - глава Пентагона

Шустер подаст в суд на Коломойского иск о защите чести и достоинства

В WADA подозревают Россию в манипулировании данными московской лаборатории

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА