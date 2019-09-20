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19:19 20.09.2019

Трамп: США могут атаковать сразу 15 целей в Иране, однако выбирают сдержанность

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Трамп: США могут атаковать сразу 15 целей в Иране, однако выбирают сдержанность

Президент США Дональд Трамп заявил о способности американских военных в любой момент одновременно атаковать 15 целей на территории Ирана, сообщает в пятницу агентство Bloomberg.

"Самое простое, что я могу сказать: хорошо, ну давайте атакуем 15 разных и важных целей в Иране. Я могу сделать это - и вопросов больше нет", - сказал президент журналистам в Белом доме.

Однако, по словам Трампа, он считает, что сдержанность в этом вопросе является демонстрацией силы США. "Я думаю, что то, как мы сейчас действуем (в отношении Ирана - ИФ), демонстрирует намного больше силы", - отметил президент.

Кроме этого Трамп упомянул, что собирается обсудить с командой по нацбезопасности варианты действий в отношении Ирана.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что в пятницу Пентагон намерен представить Трампу список мер, которые США могут принять в отношении Ирана в ответ на удары по нефтяным объектам Саудовской Аравии, ответственность за которые Вашингтон возложил на Тегеран.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco подверглись атаке. В частности, был атакован комплекс по доработке нефти, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

Теги: #сша #цілі #іран
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