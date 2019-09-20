События

13:01 20.09.2019

Двое украинских военных ранены на Донбассе с полуночи

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Двое украинских военных ранены на Донбассе с полуночи

Двое украинских военнослужащих получили ранения в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований на востоке Украины в пятницу, 20 сентября, сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

"По состоянию на 12.00 20 сентября российско-оккупационные войска открывали огонь 4 раза… По имеющейся информации, с начала текущих суток двое наших военнослужащих получили ранения и сейчас эвакуированы в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи", - говорится в сводке ведомства.

Как отмечается в сообщении, боевики обстреляли позиции подразделений Объединенных сил возле пос.Новолуганское Бахмутского района, пгт Новотроицкое и с.Новогнатовка Волновахского района, г.Красногоровка Донецкой области. В ходе обстрелов боевики использовали гранатометы разных систем, пулеметы, в том числе крупного калибра, и стрелковое оружие.

"Подразделения Объединенных сил надежно контролируют ситуацию на линии соприкосновения", - отметили в ведомстве.

Теги: #оос #минобороны
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