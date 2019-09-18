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19:02 18.09.2019

Зеленский пообещал переселенцам-участникам АТО представить через месяц программу обеспечения их жильем – глава общественного движения

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Зеленский пообещал переселенцам-участникам АТО представить через месяц программу обеспечения их жильем – глава общественного движения

Глава общественного движения участников АТО и граждан с временно оккупированной территории Вячеслав Серпокрылов сообщил, что участники акции протеста у здания Офиса президента встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и договорились о разработке и презентации программы обеспечения жильем внутренне перемещенными лицами, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Встреча с президентом Владимиром Зеленским состоялась. Очень конструктивная и позитивная. Все наши предложения были президентом учтены. Президент уже имеет видение решения нашего вопроса и готовит программу по обеспечению жильем (пути финансирования). Взял паузу в один месяц. Договорились через месяц, что Владимир Зеленский представляет нам эту программу", - написал Серпокрылов на своей странице в соцсети Facebook в среду.

По его словам, участники встречи также договорились о политическом решении работать дальше с Министерством финансов и Министерством социальной политики, чтобы по результатам выполнения государственного бюджета на 2019 год перераспределить средства на финансирование постановления правительства №280 от 18 апреля 2018 года. "Президент пообещал дать сигнал соответствующим министерствам", - написал Серпокрылов.

Как сообщалось, Кабинет министров постановлением №280 в 2018 году утвердил порядок выплаты денежной компенсации на получение жилья внутренне перемещенными лицами, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Согласно порядку, денежная компенсация переселенцам выплачивается в полном объеме в порядке очередности постановки на квартирный учет за счет субвенции из госбюджета местным бюджетам.

Теги: #президент #жилье #ато #переселенцы
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