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13:35 18.09.2019

Замглавы КГГА после нападения в тяжелом состоянии, сообщила его пресс-секретарь

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Замглавы КГГА после нападения в тяжелом состоянии, сообщила его пресс-секретарь

Пресс-секретарь заместителя главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Владимира Слончака Галина Шпак подтверждает факт нападения на чиновника вечером во вторник и сообщает, что он в настоящее время находится в тяжелом состоянии.

"Пресс-служба подтверждает факт нападения на Владимира Слончака вчера вечером. Сейчас состояние заместителя председателя КГГА тяжелое, наложено 14 швов на голову", - написала Шпак на своей странице в соцсети Facebook в среду.

Как сообщалось, 17 сентября вечером в дежурную часть Соломенского райуправления полиции Киева поступило сообщение от врачей о том, что на улице Митрополита Липковского неизвестный избил заместителя главы КГГА. Потерпевший доставлен в больницу для предоставления медицинской помощи.

Речь идет Владимире Слончаке 1984 года рождения. Он также возглавляет наблюдательный совет ЧАО "Холдинговая компания "Киевгорстрой".

Теги: #кгга
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