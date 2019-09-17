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01:01 17.09.2019

Пристайко: освобождение по принципу всех на всех усложняется желанием включить в списки каких-то криминальных авторитетов и отсутствием полной информации о пропавших без вести

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Пристайко: освобождение по принципу всех на всех усложняется желанием включить в списки каких-то криминальных авторитетов и отсутствием полной информации о пропавших без вести

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отмечает, что освобождение удерживаемых лиц по принципу всех на всех усложняется, например, желанием включить в списки каких-то криминальных авторитетов и отсутствием полной информации о пропавших без вести.

      "Знаете, есть идеальная формула "всех на всех", которая всем очень нравится, но на самом деле она не является жизнеспособной. Потому что нужно очень четко согласовать, кто эти "все на все". Когда в этих списках криминальные авторитеты, которые являются друзьями тех, кто находится с той стороны, и их пытаются запихнуть в список как "материал для обмена", а на самом деле это люди, которые не имеют никакого отношения к этому конфликту (на Донбассе – ИФ), тогда эти списки не согласовываются", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на ICTV в понедельник, отвечая на вопрос о том, почему ранее не состоялся согласованный в середине июля на встрече советников лидеров "нормандского формата" и начатый на ТКГ в Минске процесс "обмена 208 на 69".

      Пристайко также указал, что есть серьезная проблема с пропавшими без вести. "Около 400-500 украинцев все еще считаются пропавшими без вести. Чтобы точно знать, живы ли они еще, где-то там в тюрьмах, или они пропали без вести и, к сожалению, их нет среди живых, нужен доступ к тюрьмам, чтобы проверить. На территории Украины это делают, например, международные организации вроде Красного Креста. К сожалению, за пять лет боевики ни разу не допустили Красный Крест, чтобы проверить данные о пропавших без вести", - пояснил он.

      Глава МИД также сообщил, что в ходе взаимного освобождения удерживаемыми лицами "35 на 35" между Украиной и Россией, которое состоялось 7 сентября, "из этой цифры (208 на 69 – ИФ) были забраны те, кто вошли в последний обмен".

Теги: #обмен #донбасс #пристайко
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